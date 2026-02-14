Sport

„Înmormântare” la pauza meciului! Scene uluitoare în timpul unei partide de fotbal. Video

Un club de fotbal a organizat o „înmormântare” la pauza unui meci după ce rivala a retrogradat. În ce a constat evenimentul incredibil.
Bogdan Mariș
14.02.2026 | 07:00
Inmormantare la pauza meciului Scene uluitoare in timpul unei partide de fotbal Video
Un club din Brazilia a organizat o „înmormântare” la pauza meciului după ce rivala a retrogradat. FOTO: colaj Fanatik
Clubul brazilian Guarani a organizat o „înmormântare” la pauza meciului cu Botafogo-SP după ce s-a aflat că rivala locală Ponte Preta a retrogradat în divizia secundă a campionatului din regiunea Sao Paulo. Formația din orașul Campinas a pregătit un moment incredibil, care a fost spre deliciul fanilor.

O echipă din Brazilia a organizat o „înmormântare” la pauza meciului după ce rivalii au retrogradat

Înainte ca Guarani să o întâlnească pe Botafogo SP în etapa a 7-a din Campeonato Paulista, liga din regiunea Sao Paulo, rivala Ponte Preta a cedat cu 0-2 pe terenul celor de la Portuguesa. Eșecul a confirmat retrogradarea celor de la Ponte Preta în a doua divizie a campionatului statal, iar rivalii nu au ratat oportunitatea de a sărbători.

Deși erau conduși cu 1-0 de Botafogo-SP la finalul primei reprize, cei de la Guarani au pregătit un moment uluitor, o „înmormântare”, pentru a sărbători retrogradarea rivalilor. Crainicul stadionului i-a rugat pe fani să aprindă lanternele de la telefoane, deoarece nocturna urma să fie stinsă.

Mai apoi, la stația de amplificare s-a putut auzi un marș funebru, iar totul s-a încheiat cu un foc de artificii. Sărbătoarea i-a încântat pe suporteri, însă nu a fost un factor motivator pentru jucătorii celor de la Guarani, care aveau să fie învinși de Botafogo-SP cu scorul de 2-0.

Cine sunt Guarani și Ponte Preta, rivalele din orașul Campinas

La nivel național, Guarani și Ponte Preta au fost implicate în sezonul 2025 al Serie C, divizia a treia din Brazilia. Ponte Preta a reușit să câștige campionatul și a promovat în divizia secundă, în timp ce Guarani a ratat acest obiectiv și va evolua și în 2026 în Serie C. Așadar, situațiile în care se află cele două formații sunt diametral opuse față de parcursul din Campeonato Paulista.

Cele două grupări au petrecut mai multe sezoane în prima divizie a Braziliei, însă doar una dintre ele a cucerit titlul. Este vorba despre Guarani, campioană în 1978, cea mai bună performanță a rivalilor fiind o clasare pe locul 3, în 1981. Luis Phelipe, fostul jucător de la FCSB, a semnat cu Ponte Preta în această iarnă și a evoluat în partida care a consfințit retrogradarea echipei. Printre echipele importante implicate în prima divizie din Campeonato Paulista se numără Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo sau Santos, gruparea la care evoluează Neymar.

