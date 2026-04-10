Înmormântare Mircea Lucescu LIVE UPDATE. Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor a părăsit Arena Națională

Mircea Lucescu, fostul selecționer al naționalei României, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, s-a stins din viață, marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, acolo unde era internat din 29 martie. Slujba de înmormântare va începe vineri dimineața, la biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea lui „Il Luce” va avea loc apoi în Cimitirul Bellu, unde va asista doar familia antrenorului emerit

Mașina mortuară în care se află sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a părăsit Arena Națională și se îndreaptă spre Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde va avea loc o slujbă.

Printre cei care se află în coloana care se ține după fostul selecționer al României se află și Gică Hagi.

Cortegiul funerar a părăsit Arena Națională

O ceremonie restrânsă a început la ora 09:00, la Arena Națională. S-a intonat imnul României și ”Marșul Funerar” al lui Federic Chopin. Într-un cadru solemn, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl său.

În jurul și în incinta stadionului sunt echipaje de poliție care asigură ordinea.

PAOK Salonic a ținut să fie aproape de antrenorul Răzvan Lucescu în aceste momente triste și și-a trimis 4 reprezentanți la înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Conform publicației Metrosport, din delegația grupării elene fac parte CEO-ul Maria Goncharova, directorul tehnic Christos Karipidis, consilierul Vieirinha, și antrenorul secund Pantelis Konstantinidis.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu – desfășurarea în timp real

în zilele de miercuri și joi, înainte ca fostul selecționer să fie condus pe ultimul drum, vineri, 10 aprilie. Marți a avut loc și prima slujbă de priveghi chiar în incinta celui mai mare stadion din țară. Vineri, 10 aprilie, este ultima zi a ceremoniilor, atunci când marele antrenor va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

Decesul lui Mircea Lucescu a survenit marți, 7 aprilie, în jurul orei 20:30. Tragica veste fost anunțată de către medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București. Lucescu era internat din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale. „Il Luce” urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, care s-a dovedit a îi fi fatal, chair și după ce i s-au aplicat mai multe tratamente la secția de Terapie Intensivă.

Cine participă la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Conform dorinței familiei lui Mircea Lucescu, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați. Inclusiv la biserică, participarea va strict limitată la familie și invitații apropiați. Cei mai cunoscuți membri ai familiei lui „Il Luce” sunt soția, Nelly, și fiul, Răzvan, care și el este antrenor.

În prezent la PAOK Salonic, tehnicianul în vârstă de 57 de ani i-a dăruit dăruit doi nepoți lui Mircea Lucescu, pe Matei și pe Maria-Luiza. La înformântarea lui Mircea Lucescu vor participa însă și persoane care au fost foarte apropiate de marele antrenor, cum ar fi

Programul complet al ceremoniei

Ziua de vineri, 10 aprilie, va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu. Momentul înhumării va începe la ora 13:10 și va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale celui care a fost Mircea Lucescu.

Din cauza importanței evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei. Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Mesaje și reacții după dispariția lui Mircea Lucescu

Vestea că Mircea Lucescu nu mai este printre noi a cutremurat întreaga lume a sportului, nu doar pe cea din România. Pe lângă oamenii care au mers la Arena Națională pentru a aprinde o lumânare sau pentru a aduce o coroană, personalități uriașe din țara noastră și de peste hotare au transmis mesaje pentru a-i aduce un ultim omagiu antrenorului.

Spre exemplu, Diego Simeone, fostul său elev de la Pisa și Inter, a vorbit despre „Il Luce” chiar înaintea meciului cu Barcelona din UEFA Champions League. „Am o amintire extraordinară cu el, vreau să transmit condoleanțe familiei. Era în anii ’90-’91, când am început să fac primii pași, la 20 de ani. Mă lua să mănânc la el acasă, mă proteja pentru că eram doar un puști. Am cu adevărat o mare amintire a omului și, evident, a antrenorului, cu cifre care vorbesc de la sine. O persoană umilă și cu un suflet mare”, a declarat Simeone pentru .

Un alt mesaj emoționant a venit din partea lui Andrea Pirlo, fotbalist lansat de Mircea Lucescu la Brescia. „Mulțumesc pentru tot, Mister. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. M-ai crescut ca pe un fiu și mi-ai dat șansa să mă compar cu alții atunci când eram foarte tânăr. M-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. Să ai un drum lin, Mister. Mulțumesc, Mircea”, a scris Andrea Pirlo pe rețelele de socializare.

Cel mai decorat antrenor român a fost elogiat și de către cel mai decorat club din istoria fotbalului. Real Madrid a postat în memoria lui Mircea Lucescu, chiar în timpul meciului pe care „los blancos” îl disputau contra lui Bayern Munchen. „Real Madrid C.F., președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, fostul antrenor național al României și Turciei. Real Madrid își exprimă condoleanțe și dragostea și afecțiunea familiei, colegilor, cluburilor și tuturor celor dragi. Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi în diverse țări europene, a decedat la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul „galacticilor”.