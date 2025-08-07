Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”

Înmormântarea lui Iliescu a provocat supărări în rândul mai multor persoane adunate la Cimitirul Ghencea III, locul unde urmează să fie îngropat fostul președinte al României.

Zi de doliu național în țara noastră, dar și de nervi pentru câteva persoane aflate la cimitir din cu totul alte motive decât înmormântarea lui Ion Iliescu. Câțiva bucureșteni au mers de dimineață la cimitir, să aprindă o lumânare pentru persoanele lor dragi, aflate în cealaltă lume, însă au aflat, la poartă, că nu mai au voie deloc. Accesul a fost complet interzis până la ora 16. Există și varianta ca accesul civililor în cimitir să poată fi posibil abia mâine dimineață, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

Un bărbat în vârstă aflat la cimitirul unde va fi îngropat Ion Iliescu și-a spus of-ul, pentru FANATIK, întrebându-se ce s-ar fi întâmplat dacă și el avea programată o înmormântare tot acolo. Aceeași întrebare o are și un alt pensionar care s-a dus la

„Dacă aveam dinainte stabilită o înmormântare, ce făceam? Îmi băgau mortul în groapă în altă zi, stăteam cu el, așa? Puteam să arăt buletinul, toate actele, orice aveau nevoie. Le-am zis că nu mă interesează ce se întâmplă, vreau să mă duc la cineva la cimitir. În mod normal, ar trebui să am acces. Mi-e ciudă că am dat telefoane acasă la Administrația Cimitirelor să întreb și nu a spus niciunul. Acum două minute, am dat iar telefon și au zis că nu se poate intra”, ne-a spus unul din oamenii care a vrut să intre la Cimitirul Ghencea III în interes personal.

„Dacă aveam înmormântare azi aici, ce făceam? Țineam mortul la poartă până îl îngropau pe Iliescu?”

„Am stat la poartă și mi-a zis un domn că până la 10 se putea intra la cimitir, acum se mai poate doar de la ora 16. Eu mă gândeam că la un alt cimitir îl îngroapă, înseamnă că nu am fost atentă eu”, ne-a spus o altă doamnă, debusolată de harababura creată la cimitir. „Dacă aveam înmormântare azi aici, ce făceam? Țineam mortul la poartă până îl îngropau pe Iliescu?”, se întreabă, revoltat, un alt bărbat.

Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, marți, 5 august, după o perioadă de 57 de zile în care era internat la Spitalul Dr. Agrippa Ionescu. Fostul șef de stat suferea de cancer pulmonar, diagnostic pe care l-a primit de curând.

va avea parte de onoruri militare, conform legii. La înmormântarea lui Iliescu s-au prezentat câțiva foști oficiali importanți ai statului.

Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile fostului președinte

Printre cei care s-au dus la slujba de înmormântare se numără Emil Constantinescu (președinte între anii 1996 și 2000), dar și foștii premieri Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, reprezentanți ai PSD, partid pe care l-a fondat Iliescu.

O absență remarcabilă de la înmormântare este cea a lui președintele în funcție al României. Politicianul a transmis, însă, un mesaj în ziua morții lui Iliescu, pe contul oficial al Administrației Prezidențiale de pe Facebook: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”