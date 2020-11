Inna a făcut anunțul mult așteptat de fani. Ce surpriză le-a pregătit artista

Inna și-a surprins fanii din mediul online cu o nouă veste. Îndrăgita artistă a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să lanseze, cât de curând, un nou album.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inna este una dintre cele mai iubite cântărețe din România, fiind foarte apreciată și peste hotare. De-a lungul timpului, cântăreața a cucerit, cu piesele ei, topurile naționale și internaționale.

Solista a debutat pe scenă în anul 2008, când a lansat primul său disc single, „Hot”, piesă care a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia și Grecia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inna a făcut anunțul așteptat de fani. Artista lansează un nou album

Inna este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică pop-dance din România. Iubita lui Deliric este implicată în diverse proiecte, dar, cu toate acestea, își petrece timpul și în studio și le pregătește fanilor noi surprize muzicale.

Recent, Inna a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, unde a publicat cele două fotografii de copertă ale noului album, care urmează să fie lansat în curând. Inna a postat, ulterior, și numele pieselor incluse în noul album de studio. Titltul acestuia este ,,Heartbreaker” și urmează a fi lansat pe canalul de YouTube al artistei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

,,It was a crazy ride but here it is … HEARTBREAKER, the promised album! With all the ❤️ to my people (…) The music is ready … so, stay tuned on my youtube channel 🤪. (,, A fost o cursă nebună, dar iată-l … HEARTBREAKER, albumul promis! Cu toată ❤️ pentru oamenii mei (…) Muzica este gata … deci, rămâneți pe fază pe canalul meu de YouTube 🤪. “, a scris Inna în dreptul fotografiilor.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, internauții așteptând cu nerăbdare să asculte noul album al frumoasei brunete.

ADVERTISEMENT

,,YASSSS! 🔥🔝 Abia aștept să ascult albumul!” sau ,,Can’t wait! HURRY UP! (D-abia aștept! Grăbește-te)”, reprezintă doar o parte a comentariilor brunetei.