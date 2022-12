Inna a încins imaginația fanilor cu o fotografie 18+: ”Mâinile sus, iubito!”

Inna și-a pus de curând fanii pe jar. Cântăreața s-a lăsat fotografiată într-o ipostază 18+, primind sute de mii de comentarii.

Inna și-a pus fanii pe jar. A pozat într-o ipostază 18+

”Mă omori!”/ ”Mâinile sus, iubito!”/ ”Minunat”/ ”Oh, mamă!”/ sunt doar câteva dintre reacțiile admiratorilor la postarea faimoasei soliste, .

ADVERTISEMENT

Printre cei care care sunt și celebrități din România, precum Mihaela Rădulescu sau Codin Maticiuc.

Vezi această postare pe Instagram

Cum reușește Inna să aibă o siluetă de invidiat

La cei 36 de ani, Inna are o siluetă de invidiat. Mulți se întreabă cum reusește să arate atât de bine, iar secretul său constă în faptul că a devenit vegană și face sport.

ADVERTISEMENT

”Mulțumesc frumos! Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare.

Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat interpreta pentru

ADVERTISEMENT

Inna a mai dezvăluit și că rutina zilnică o ajută să se mențină în formă. Totodată, chiar dacă este vegană spune că nu se abține de la micile plăceri, precum dulciurile și nu are tendința de a-și calcula caloriile.

”Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

ADVERTISEMENT

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai declarat Inna pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Pe lângă cariera de succes, Inna pare că are și o relație solidă.