Inna a lăsat să se vadă aproape totul! Ce ținută controversată a purtat la The Artist Awards

Frumoasa brunetă este cunoscută pentru ținutele vestimentare nonconformiste și nu este de mirare că a mers pe aceeași rețetă la The Artist Awards.

Îndrăgita artistă a urcat pe scena evenimentului din Craiova într-o ținută care a lăsat totul la vedere. a purtat o rochie albă.

ADVERTISEMENT

Ținuta controversată a fost una scurtă și foarte decupată pe un picior, lucru care i-a făcut pe oameni să se întrebe dacă poartă sau nu lenjerie intimă.

Inna, ținută specială la The Artist Awards. Cum a urcat pe scenă cântăreața

Fanii au aflat răspunsul atunci când Inna s-a întors cu spatele. Artista a dansat în voie și nu s-a sfiit să le arate celor din public cum arată completă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, cântăreața a apărut în lenjerie intimă de culoare neagră, lucru care se poate observa cu ochiul liber din imaginile de mai jos.

Imaginile au fost realizate de fotograful Edward Aninaru, cel care a surprins foarte bine felul nonconformist în care a apărut vedeta.

Bruneta nu a impresionat numai prin ținută, ci și prin apariția propriu-zisă, asta pentru că s-a remarcat prin numărul mare de tatuaje de pe piele.

ADVERTISEMENT

Trecând peste defilarea de pe covorul roșu, Inna a plecat acasă cu două premii, și anume: Best Artist on Digital și The Artist Awards.

Inna, adepta ținutelor sexy pe scenă. Cum e în viața de zi cu zi

„Pe scenă și în concerte îmi place să fiu puțin sexy și îmi place să port piese mai extravagante. În viața mea de zi cu zi mă îmbrac foarte comod.

Îmi place să mă îmbrac larg, nu-mi place să-mi pun formele în evidență și sunt puțin mai pe tomboy”, a mărturisit Inna în urmă cu ceva vreme pentru .

ADVERTISEMENT

Cântăreața pune foarte mare preț pe stil și recunoaște că poartă numai haine care o reprezintă și în care se simte în largul ei.