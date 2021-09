Inna a spus adevărul despre sumele de bani pe care le-a încasat de-a lungul carierei muzicale. Artista s-a lansat în anul 2008 și a avut un succes răsunător și în următorii ani.

Elena Alexandra Apostoleanu, pe numele real, a reușit să strângă milioane de fani din întreaga lume de când s-a lansat și până în prezent. Muzica ei se aude atât în România, cât și peste hotare.

ADVERTISEMENT

Inna, adevărul despre situația ei financiară. Cum își gestionează banii câștigați de-a lungul carierei

Inna este și a reușit să se impună și în afara țării cu melodiile ei. Vedeta a strâns sume mari de bani în cei peste 13 ani de când s-a lansat în industria muzicală.

În cadrul unui interviu, Inna a făcut dezvăluiri despre sumele de bani câștigate de-a lungul carierei sale. Chiar dacă are sume mari în conturi, artista nu a pierdut simțul realității și știe să-și gestioneze finanțele.

ADVERTISEMENT

Ultimul an a fost unul dificil pentru cei mai mulți dintre artiști, iar Inna știe pe ce să cheltuie banii și știe prețurile.

„Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile”, a declarat Inna pentru .

Întrebată dacă există momente în care dorește să facă diverse „extravaganțe”, din moment ce are suficienți pentru pentru astfel de lucruri, Inna a spus că cel mai mult investește în propriile proiecte.

ADVERTISEMENT

„Cred că extravaganță poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Sunt momente în care mă răsfăț cu anumite lucruri sau vacanțe aparte, dar nu fac acest lucru des.

Sunt destul de echilibrată din acest punct de vedere. Banii îi investesc în proiectul INNA și în casa de discuri Global Records, unde sunt partener”, a mai declarat vedeta pentru sursa menționată.

Inna este recunoscătoare pentru toate momentele bune și mai puțin bune de care a avut parte în toți acești ani. Cântăreața consideră că fiecare eșec a ajutat-o să se ridice.

ADVERTISEMENT

În 2011, Inna a fost cea mai bine plătită artistă din România și din Europa de Est.

Inna și Deliric formează un cuplu

sunt împreună de ceva timp, iar în 2020 și-au asumat relația. Cu toate acestea, cei doi nu au vorbit foarte mult despre relația lor și au preferat să fie discreți.

„Suntem amândoi artiști, împărtășim iubirea pentru muzică, bucuria de a fi pe scenă și de a ne exprima prin muzică.

Avem multe lucruri în comun, dar, de exemplu, unul dintre lucrurile esențiale este că ne place amândurora să călătorim și de fiecare dată când avem timp liber, căutăm noi destinații spre care să ne îndreptăm”, a declarat cântăreața pentru .