Inna, dezvăluiri despre relația cu Deliric și explică de ce pozează fierbinte: „Iubesc și sunt iubită”

Inna, dezvăluiri despre relația cu Deliric

Prin cuvinte puține, dar la obiect, , în exclusivitate, că se simte cum nu se poate mai iubită, iar sentimentul este reciproc. De asemenea, am vrut să știm și ce părere are despre oamenii care îi critică aparițiile incendiare din mediul online, dar și cum rememorează prima melodie lansată, piesa HOT, din anul 2008.

este una cât se poate de bună și că nu se jenează deloc să pozeze în ipostaze cât mai fierbinți pentru a-și ține aproape fanii.

Inna, despre 2022: ”Am peste 10 miliarde de vizualizări”

– Ce poți să ne spui despre proiectele tale, cele mai recente în care ai fost implicată, dar și cele viitoare? Ce le pregătești fanilor tăi, în 2023? Știu că ai muncit mult în ultima perioadă…

Tocmai am încheiat sezonul 3 din Dance Queen’s House, un proiect drag mie și fanilor: o sesiune de 16 zile izolată într-o casă cu producători și compozitori, am făcut multă muzică pe care o voi lansa la anul, un album care include piese care îmi plac mult, compuse de IRAIDA cu mine și produse de Marcel Botezan, Sebastian Barac și Alex Cotoi. Băieții mi-au fost alături și în primele două sezoane, iar de Marco&Seba mă leagă începuturile INNA, sunt creatorii hiturilor mele dintotdeauna.

A fost un sezon bun, am avut invitate speciale Irina Rimes, Alina Eremia, Holy Molly, colegele mele de la Global Records, Andrei Niculae și Veronica Trandafir de la Virgin Radio, dar și pe prietena mea Maria Pălăria și chiar ne-am distrat mult.

Puteți vedea pe canalul meu de YouTube cele 8 episoade. Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike în fața a 200 000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince.

Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și desigur călătorii, iubesc să descopăr lumea!

Inna: ”Oricine are o părere despre orice”

– În ultima perioadă ai postat fotografii fooooarte sexy în social media. Te admiră foarte mulți oameni și cu siguranță mulți bărbați ar vrea să te complimenteze personal. Cu toate astea, există și persoane care te critică pentru lipsa de inhibiții și pentru aparițiile fierbinți. Te deranjează, te afectează? Ce părere ai despre acești oameni care nu văd dincolo de o postură de artist?

Din păcate, trăim în vremurile în care oricine are o părere despre orice și o exprimă și dacă se pricepe sau nu.

– Din punct de vedere sentimental, spune-ne cum ești. Ești fericită? Simți că ai ajuns lângă acel om pe care îl poți numi, pentru o viață, omul TĂU?

Sunt foarte fericită, iubesc și sunt iubită.

– Prima ta piesă, HOT, a făcut furori. Atunci a fost rampa ta de lansare. Cum rememorezi perioada aceea? Ce amintiri îți trezește?

Este piesa datorită căreia trăiesc un vis în fiecare zi din viața mea de atunci încoace, vis din care nu sper să mă trezesc vreodată.

Inna, despre stil: ” Îmi place să explorez”

– Hai să vorbim puțin despre hăinuțe. Ce îți place cel mai mult să îmbraci, în ce stil vestimentar crezi că te încadrezi cel mai bine?

Am un stil destul de versatil, în timpul liber, îmi place să fiu îmbrăcată confortabil, de multe ori baggy loose, pantaloni mai largi, teniși, pantofi sport cu platformă, tricouri oversized. Pe scenă prefer salopetele de cele mai multe ori, rochii.

Îmi place să explorez stilurile vestimentare, mai ales în videoclipuri sau ședințe foto unde interpretez diverse personaje.

– Mai e puțin și vin sărbătorile. Unde și cu cine vei petrece Crăciunul și Revelionul? Se anunță evenimente? Te vezi cu familia, o să stai alături de cei dragi, sau pe scenă?

Crăciunul îl voi petrece alături de iubitul meu și de familiile noastre, iar de Revelion voi fi pe scenă în Malta, mă bucur să intru în Noul An făcând ceea ce îmi place cel mai mult: să cânt.