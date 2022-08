INNA e milionară în euro. Sume fabuloase câștigate de artistă! Cum au îmbogățit-o Delia, Carla`s Dream, Antonia sau Alina Eremia

INNA, pe numele ei adevărat Elena Alexandra Apostoleanu, reușește să câștige mai mulți bani decât orice alt artist din România. E adevărat, ea este, probabil, cel mai bine vândut ”produs muzical” românesc din întreaga lume, frumoasa cântăreață având angajamente pe toate continentele.

INNA câștigă sume fabuloase din muzică

Conform datelor obținute de FANATIK, Inna deține mai multe companii. Cu toate acestea, active sunt doar două firme: Global Records și Empire Music Management. La ambele companii, INNA este asociată cu Ștefan Lucian Gîtiță, cunoscut drept ”șeful vedetelor” din România.

Conform datelor consultate de noi, INNA deține 48% din compania Global Records, cea mai mare din România când vine vorba de case de discuri și jumătate din cea de-a doua. Ceea ce e de remarcat este însă că ambele companii se dovedesc a fi extrem de rentabile.

E adevărat, casa de discuri la care Inna deține aproape jumătate din părțile sociale și, astfel, din beneficii, are sub contract aproape toate marile vedete de la noi din țară: Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Mark Stam, Vanotek, Alina Eremia, AMI, Minelli, 5Gang, DJ Project, Gran Error, Sickotoy și influenceri de referință precum BRomania, Laura Giurcanu, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Laura Mușuroaea, Gina Pistol, Selly, Vlad Munteanu, Cristi Munteanu, etc. Și, printre altele, organizează și concerte pentru Delia sau Zdob și Zdub, dar și mulți alții.

Iar cum o asemenea activitate implică mulți bani, pe măsura artiștilor pe care îi impresariază sau îi produc, INNA și asociatul ei au raportat cifre uriașe în bilanțul contabil depus la ANAF, profiturile fiind remarcabile.

INNA este milionară în euro. Câți bani a câștigat în 2021

Datele financiare ale companiilor la care este implicată INNA demonstrează că artista este, probabil, cea mai bogată cântăreață din România. Și nu doar din muzică, ci și din afacerile pe care le deține.

Astfel, conform bilanțului fiscal depus la ANAF și consultat de FANATIK, Global Records a anunțat o cifră de afaceri de aproape 67 de milioane de lei (aproape 13,5 milioane de euro), fiind pe primul loc în România în cadrul firmelor care au ca obiect activităţi suport pentru interpretare artistică și spectacole.

Dar indicatorul care, probabil, o face să zâmbească cu adevărat pe INNA este profitabilitatea ridicată a companiei. Iar datele depuse arată că firma are un profit, pe 2021, de peste 7,3 milioane de lei, adică aproape 1,5 milioane de euro, cel mai mare de când activează pe piață. Din acești bani, 48% sunt ai Innei. Asta după ce, cumulat, în anii anteriori, la capitolul profit, INNA și asociatul ei au anunțat peste 15 milioane de lei, adică în jur de trei milioane de euro.

Cea de-a doua firmă, cea în care INNA și Lucian Gîtiță sunt parteneri egali, a avut și ea cifre financiare frumoase. Mai exact, la o cifră de afaceri de peste 2 milioane de lei, firma a raportat un profit de peste 230.000 de lei (în jur de 47.000 de euro).

INNA și Lucian Gîtiță au fost iubiți și au făcut împreună compania Global Records

Pe când erau amândoi foarte tineri, Lucian Gîtiță a cunoscut-o pe INNA, în zona Constanței, acolo de unde sunt amândoi. El avea 18 ani, ea 17 și lucra ca secretară la agenția imobiliară pe care o fondase tânărul. După ce a ascultat-o el a decis să facă afaceri în muzică și, după lansarea piesei Hot, melodia care a devenit rapid un hit şi a consacrat-o pe Inna, au lansat, practic, și compania Global Records.

Devenit fenomen muzical, a transformat-o pe mignona artistă într-un adevărat magnet pentru cei care doreau să își asocieze imaginea cu a cântăreței, vedeta fiind printre cele mai curtate celebrități de la noi din piața publicitară.

O perioadă, cei doi au fost și iubiți, fiind însă foarte discreți în a se afișa împreună o bună bucată de vreme. Chiar dacă s-au despărțit acum câțiva ani buni, INNA și Lucian sunt și acum foarte apropiați, amici buni, amândoi refăcându-și însă viața în compania altor persoane, ba chiar bărbatul a devenit și tată.