Apariția spectaculoasă a Innei. Artista a aterizat cu elicoperul în curtea casei / Video

Inna a revenit cu o surpriză pentru fanii săi. Artista a lansat cel de-al doilea sezon din Dance Queen’s House pe contul său de YouTube. Urmăritorii săi pot vedea toate etapele prin care Inna trece pentru a putea realiza o melodie. De la primele idei de bază, până la rezultatul final, totul a fost filmat și editat de către ajutoarele Innei.

Ideea proiectului a pornit de la o provocare pe care Inna a primit-o în urmă cu ceva vreme, din partea colaboratorilor săi. și s-a finalizat cu producerea a . După ce au așteptat aproape un an de la primul sezon, fanii s-au putut bucura pe 6 decembrie de primul episod din cel de-al doilea sezon.

Primul episod din al doilea sezon Dance Queen’s House este acum pe YouTube

În episodul pe care Inna la urcat pe contul său oficial de YouTube putem observa felul în care artista internațională alege să își facă apariția. Iubita lui Deliric aterizează cu elicopterul în curtea casei, în care va sta timp de 16 zile, alături de cei mai cunoscuți producători. Pentru că ține mult la cei care îi ascultă muzica și pentru că are fani în toate colțurile lumii, Inna a decis să le ofere acestora subtitrări în engleză și în spaniol, pentru a înțelege cât mai bine întregul proces de creație.

Printre cei care îi vor fi alături în cele 16 zile se numără și Marco&Seba, Alex Cotoi şi Minelli. Desigur, nu vor lipsi nici invitații speciali sau dezvăluirile despre viața privată a artistei. O dată la două zile, Inna se va asigura că pe canalul său de YouTube va fi urcat câte un episod din Dance Queen’s House.

“Staţi cu mine pentru opt episoade cu multă distracţie!”

Pe lângă intrarea spectaculoasă pe care și-a făcut-o, în primul episod Inna își va prezenta echipa, le va povesti tuturor despre faptul că prietena sa cea mai bună, Anca, este însărcinată și le va oferi urmăritorilor un fragment din prima melodie compusă în cadrul acestui proiect.

“Mi-am propus să mă distrez, să mă bucur de muzică, de prietenie, la fel ca în primul sezon, alături de echipa mea şi de oamenii dragi care sunt cu mine în Dance Queen’s House. Staţi cu mine pe canalul meu de YouTube pentru opt episoade cu multă distracţie, pe ritmurile unor piese noi de pe viitorul meu album”, a spus Inna.

Provocările nu vor lipsi

În fiecare zi, Inna va primi o provocare nouă pe care trebuie să o îndeplinească. Așa cum reiese din videoclipul făcut public pe 6 decembrie, artista internațională va avea de ales câte un plic în fiecare zi, plic în care se află subiectul sau un detaliu de care Inna trebuie să țină cont pentru următoarea melodie. Echipa Innei i-a pregătit acesteia și câteva surprize, printre care se numără și prezența unor invitați speciali din afara României.

Chiar dacă vor avea mult de muncă, cei implicați în acest proiect nu vor uita nici de distracție. Artista se asigură de fiecare dată că fiecare membru al echipei se simte bine și este pregătit pentru o nouă zi de filmări. După cum se poate observa și în filmuleț, Inna se bucură alături de prietenii săi de momente frumoase, face poze, îmbrățișează cu drag fiecare provocare și își dorește ca următorul album să fie un succes ca și celelalte.

Reacții despre noul sezon din Dance Queen’s House

La doar 24 de ore de când primul episod a fost urcat pe contul de YouTube al artistei, videoclipul a obținut peste 37 de mii de vizualizări, peste 2 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea fanilor. Majoritatea comentariilor provin din partea fanilor din Spania, Statele Unite ale Americii sau Argentina.

„‘Ești mare Inna, o artistă care lansează mereu muzică nouă, albumuri noi, o artistă care este mereu activă și actuală. Mă simt mândru să fiu fanul unui astfel de artist. 🙏🏻 Așteptăm melodii noi 😍.’, ‘După atâta timp a venit și sezonul 2 din Dance Queen’s! Time is Money!💶💶💶💶💶💶’, ‘Acest album va fi cel mai frumos cadou de Crăciun pentru noi.’”, au fost doar câteva din comentariile pe care artista le-a primit în urma primului episod urcat pe YouTube.

Anul 2021 a fost unul plin de succes pentru Inna. Artista a lansat o mulțime de melodii cu artiști din România, precum Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes, dar și din străinătate. Printre cele mai ascultate piese ale artistei se numără și „Flashbacks”, „Maza”, „Oh My God”, „Cool Me Down”, „It Don’t Matter” și „Up”.