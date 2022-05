Inna, huiduită la Satu Mare, după ce a salutat publicul în maghiară. Acuze dure din partea fanilor. „E un fel de prostituție, oricum Inna e o chestie comercială”

Inna a reușit să înfurie o mare parte dintre spectatorii care au venit să o vadă la un concert în orașul Satu Mare, după ce a salutat publicul în maghiară. În clipa în care a urcat pe scenă, artista a spus ”Mit csinals, Satu Mare”, care înseamnă „Ce mai faci, Satu Mare”. După acest moment, numeroși oameni din public au huidut-o pe cântăreața care a spart topurile peste hotare.

Inna, huiduită la Satu Mare, după ce a salutat publicul în maghiară. Acuze dure din partea fanilor.

Mulți dintre oameni au plecat de la concert cu un gust amar. Ei au părăsit locația în semn de protest fața de gestul artistei de a vorbi în limba maghiară.

Conform unor surse, mai mulți spectatori efectiv cuvinte grele. Însă artistei nu părea să-i pese și și-a văzut mai departe de treabă pe scenă.

„E un fel de prostituție, oricum Inna e o chestie comercială”

Și pagina de Facebook a Innei a fost plină de reacții acide. „E un fel de prostituție, oricum Inna e o chestie comercială din care mulți câștigă bani, cu muzica nu prea are treaba”, a afirmat cineva.

„Cât ți-a oferit Gabor să zici Mitcsinálsz Satu mare ?„, a scris altă persoană. „Asta e ea poate a vrut doar să înțelegem că nu există rivalitate când vine vorba de a fi om, sau poate a fost o greșeală făcută într-un moment ne potrivit, ori cum asemenea greșeală nu prea e permisă nici când, dar poate ea nu credea că rivalitatea între Unguri și ardeleni nu e așa de mare ( bine gen satu mare e un maramureș„, a completat altul.

„De, probabil și în Budapesta a salutat în Română, nu? Tot așa să înțelegem că nu există rivalitate. Riscant ce a făcut. Cică unii au plecat de la concert după acel moment. Cred că mai bine o scoteau pe ea cu totu și de la concert și din ora„, a punctat alta.

Ce stil de viață a adoptat Inna

Inna este foarte atentă la ce consumă, dar și la sport. Face zilnic mișcare și nu este adepta dietelor. Totuși, ea precizează că are grijă să nu facă excese. De asemenea, vedeta spune că își face mereu poftele, nu se abține.

„Am grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu.

Merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul”, a declarat artista pentru revista

Inna a mai completat că este o persoană foarte activă și dar asta nu înseamnă că nu se gândește la kilogramele în plus și nu este atentă. Pentru asta interpreta își numără de fiecare dată caloriile din farfurie.