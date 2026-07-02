Sport

Inna, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Cântăreața nu l-a uitat pe legendarul sportiv

Inna a recurs la o postare înduioșătoare la un an de la trecerea în neființă a celebrului Mihai Leu. Omagiul adus de superba artistă de muzică ușoară.
Alexa Serdan
02.07.2026 | 16:30
Inna mesaj emotionant la un an de la moartea lui Mihai Leu Cantareata nu la uitat pe legendarul sportiv
Inna nu l-a uitat pe Mihai Leu. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută pe numele de scenă Inna, a făcut un gest neașteptat la un an de la moartea lui Mihai Leu. Vezi care este, de fapt, mesajul emoționant prin care artista și-a exprimat regretul pentru pierderea fostul mare campion de box al României.

Mihai Leu, omagiat de artista Inna

Mihai Leu a murit pe 1 iulie 2025, în timp ce se afla internat la Spitalul Fundeni din București. În anul 2014 fusese diagnosticat cu cancer la colon, însă boala a recidivat în decembrie 2024, moment în care medicii i-au montat un stent la rinichi. Regretatul sportiv a fost primul campion mondial al României la box profesionist.

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Campionul național la raliuri care a încetat din viață la doar 56 de ani nu a fost uitat de persoanele dragi. Soția sa, Anna, a făcut o dezvăluire uimitoare la 9 luni de la pierderea suferită. Recent, s-a împlinit un an de la moartea legendarului pugilist, ocazie cu care mai multe vedete și-au exprimat durerea prin intermediul mesajelor.

Una dintre postările înduioșătoare îi aparține unui artiste de muzică ușoară renumită la nivel internațional. Inna este cântăreața care i-a adus un omagiu printr-o imagine în care apare în fața unei mașini de curse. Celebrul pilot apare îmbrăcat în echipamentul de curse, inscripționat cu sponsorii ce l-au susținut.

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De asemenea, frumoasa șatenă a lăsat câteva cuvinte în limba engleză. „Un an fără campionul nostru”, a scris iubita lui Deliric, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Story-ul mai include și textul RIP (Rest In Peace), însoțit de un tag către contul oficial al lui Mihai Leu. Puțini oameni știu că cei doi erau prieteni foarte buni.

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Inna, devastată de moartea lui Mihai Leu

În urmă cu un an când a fost făcută publică vestea trecerii în neființă a campionului Inna nu a ezitat. Și-a exprimat sentimentele precizând că „legendele nu mor niciodată”. În plus, a subliniat că îl va purta pentru totdeauna în sufletul său pe regretatul sportiv, care este considerat unul dintre cei mai valoroși din țara noastră.

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„Legendele ca el nu mor niciodată. Ele trăiesc mereu în inimile și mințile noastre. Campionul nostru a urcat la ceruri, acolo unde îi este locul! Drag prieten, îmi va fi dor de tine”, a dezvăluit cântăreața în urmă cu un an, pe social media.

În altă ordine de idei, Mihai Leu nu este singurul sportiv care s-a stins din viață în 2025. Printre cei mai cunoscuți se numără Emeric Ienei, Marius Ciugarin, Vasile Simionaș și Flavius Domide. Fostul atacant al Rapidului, Aaron Boupendza, a murit, de asemenea, în urmă cu un an. Avea doar 28 de ani, decesul survenind în China, după o cădere accidentală de la înălțime.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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