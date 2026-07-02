Inna, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Cântăreața nu l-a uitat pe legendarul sportiv

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Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută pe numele de scenă Inna, a făcut un gest neașteptat la un an de la moartea lui Mihai Leu. Vezi care este, de fapt, mesajul emoționant prin care artista și-a exprimat regretul pentru pierderea fostul mare campion de box al României.

Mihai Leu, omagiat de artista Inna

Mihai Leu a murit pe 1 iulie 2025, în timp ce se afla internat la Spitalul Fundeni din București. În anul 2014 fusese diagnosticat cu cancer la colon, însă boala a recidivat în decembrie 2024, moment în care medicii i-au montat un stent la rinichi. Regretatul sportiv a fost primul campion mondial al României la box profesionist.

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Campionul național la raliuri care a încetat din viață la doar 56 de ani nu a fost uitat de persoanele dragi. la 9 luni de la pierderea suferită. Recent, s-a împlinit un an de la moartea legendarului pugilist, ocazie cu care mai multe vedete și-au exprimat durerea prin intermediul mesajelor.

Una dintre postările înduioșătoare îi aparține unui artiste de muzică ușoară renumită la nivel internațional. Inna este cântăreața care i-a adus un omagiu printr-o imagine în care apare în fața unei mașini de curse. Celebrul pilot apare îmbrăcat în echipamentul de curse, inscripționat cu sponsorii ce l-au susținut.

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De asemenea, frumoasa șatenă a lăsat câteva cuvinte în limba engleză. „Un an fără campionul nostru”, a scris iubita lui Deliric, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Story-ul mai include și textul RIP (Rest In Peace), însoțit de un tag către contul oficial al lui Mihai Leu. Puțini oameni știu că cei doi erau prieteni foarte buni.

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Inna, devastată de moartea lui Mihai Leu

În urmă cu un an când a fost făcută publică vestea trecerii în neființă a campionului Inna nu a ezitat. Și-a exprimat sentimentele precizând că „legendele nu mor niciodată”. În plus, a subliniat că îl va purta pentru totdeauna în sufletul său pe regretatul sportiv, care este considerat unul dintre cei mai valoroși din țara noastră.

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„Legendele ca el nu mor niciodată. Ele trăiesc mereu în inimile și mințile noastre. Campionul nostru a urcat la ceruri, acolo unde îi este locul! Drag prieten, îmi va fi dor de tine”, a dezvăluit cântăreața în urmă cu un an, pe social media.

În altă ordine de idei, Printre cei mai cunoscuți se numără Emeric Ienei, Marius Ciugarin, Vasile Simionaș și Flavius Domide. Fostul atacant al Rapidului, Aaron Boupendza, a murit, de asemenea, în urmă cu un an. Avea doar 28 de ani, decesul survenind în China, după o cădere accidentală de la înălțime.