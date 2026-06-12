Inovația FIFA, un dezastru la Coreea de Sud – Cehia! Mii de locuri goale la al doilea meci de la CM 2026. Foto

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Coreea de Sud a reuşit o revenire spectaculoasă în faţa Cehiei, . Krejci a deschis scorul pentru europeni, dar asiaticii au întors prin Hwang In-Beom şi Oh Hyeon-Gyu, golul victoriei fiind marcat în minutul 80.

Mii de locuri goale în tribune la Coreea de Sud – Cehia

La al doilea meci a fost observabilă prima mare problemă de la Campionatul Mondial. În tribunele arenei din Guadalajara au fost observate mii de locuri goale, alimentând controversa în ceea ce priveşte biletele.

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FIFA a insistat că există o cerere fără precedent, de 500 de milioane de bilete pentru acest turneu final, însă specialiştii în ticketing atrăgeau atenţia asupra problemelor care vin cu introducerea sistemului de preţ dinamic în ceea ce priveşte biletele, introdus în premieră de forul mondial.

Conform acestui sistem, cei care cumpără biletele au dreptul să le vândă pe pieţele secundare, FIFA având un comision din preţul final. Astfel s-a ajuns la sume halucinante, de milioane de dolari solicitate pe un bilet.

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🚨TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia. — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Gianni Infantino, în luna aprilie: „Avem 500 de milioane de cereri de bilete”

fără precedent pentru Campionatul Mondial din America: „Ați auzit, au existat multe discuții despre biletele pentru Cupa Mondială. Am avut 500 de milioane de cereri de bilete, 500 de milioane de cereri de bilete. La ultimele două Cupe Mondiale la un loc, am avut 50 de milioane de cereri de bilete. Aici, 500 de milioane”, a spus şeful FIFA.

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Organizatorii au anunţat că în tribune au fost 44.985 de fani, capacitatea arenei fiind de 45.664. Cu toate acestea, miile de locuri goale din tribune au aprins încă din prima zi una dintre marile controverse ale Cupei Mondiale.

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