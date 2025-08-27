FCSB și Universitatea Craiova ar putea fi direct afectate! Ce inovație a făcut UEFA pentru tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League

Competițiile europene au ajuns în . UEFA a pregătit o surpriză fanilor fotbalului, schimbând modul în care echipele vor afla cu cine vor juca în grupele unice după tragerea la sorți. Cum și când se va desfășura marele eveniment.

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți a grupelor unice din Europa League și Conference League, modificată de UEFA. Cum va decurge evenimentul

UEFA continuă să modernizeze fotbalul și să implementeze tehnologii din ce în ce mai noi. De data aceasta, o modificare importantă o vor suferi tragerile la sorți a grupelor unice din Europa League și Conference League. Acestea vor avea loc simultan, iar clasicele bile extrase din urne dispar, mai ales după ce

Mai exact, echipele își vor afla adversarele printr-o simplă apăsare de buton. Un soft va fi cel care, în mod aleatoriu, va decide duelurile din grupele unice ale celor două competiții europene. Evenimentul se va desfășura vineri, 29 august, de la ora 13:00.

ADVERTISEMENT

FCSB este la un pas de calificarea în faza ligii UEFA Europa League după 2-2 cu Aberdeen, în timp ce Universitatea Craiova are prima șansă la calificarea în faza ligii UEFA Conference League, după 2-1 în tur cu Bașakșehir. Tot în play-off-ul Europa League concurează și CFR Cluj, însă feroviarii au șanse infime de calificare după 2-7 cu Hacken în Suedia.

„Tragerea la sorți pentru faza grupelor UEL și UECL va fi combinată într-un singur eveniment. Pe scenă nu se vor folosi bile fizice, ci doar butonul de tragere la sorți. Acesta va fi apăsat o dată la începutul ambelor trageri la sorți, activând astfel selecția aleatorie a adversarilor pentru fiecare echipă, inclusiv cine joacă acasă și cine joacă în deplasare.

ADVERTISEMENT

După ce software-ul își va face treaba, programul meciurilor va fi publicat progresiv, pot după pot. Ceremonia de tragere la sorți începe vineri, 29 august, la ora 13:00”, au notat cei de la Football Meets Data.

ADVERTISEMENT

Situația echipelor românești în preliminariile cupelor europene

În acest moment, România are 3 reprezentate în preliminariile cupelor europene. FCSB, campioana en-titre, luptă pentru accederea în grupa unică din Europa League. În turul play-off-ului, bucureștenii au obținut un 2-2 în deplasare cu Aberdeen.

Universitatea Craiova luptă pentru a ajunge în premieră în grupa unei competiții europene. După 2-1 în deplasare cu Bașakșehir, oltenii vor lupta pentru calificarea în grupa unică din Conference League chiar pe teren propriu. CFR Cluj are cea mai grea misiune, după , ardelenii au șanse minime să ajungă pe tabloul principal din Conference la returul din Gruia.