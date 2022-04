Însărcinată cu un băiețel, Vlăduța Lupău a vorbit deschis despre traumele pierderii primelor două sarcini

Cântăreața de muzică populară este însărcinată cu un băiețel și vorbește pentru prima oară despre greutățile prin care a trecut. Vedeta a vorbit despre traumele pierderii a două sarcini înainte de vestea cea mare.

Vlăduța Lupău, mamă de băiat după două sarcini pierdute. Dezvăluirea solistei

Vlăduța Lupău și-a dorit enorm să devină mamă împreună cu soțul său, Adrian Rus, iar acum visul i s-a îndeplinit. a dezvăluit că a pierdut două sarcini, despre care nu a spus absolut nimic până în prezent.

ADVERTISEMENT

„Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma a acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult.

Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice.

ADVERTISEMENT

Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă.

E o traumă la nivelul oricărei femei chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ție. Nu am fugit, am zis că nu a fost să fie”, a mărturisit cântăreața în .

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău, însărcinată cu primul ei copil, un băiat

Frumoasa cântăreață de muzică populară nu și-a pierdut speranța în ciuda faptului că a pierdut două sarcini. Vedeta a știut mereu că va rămâne însărcinată atunci când va vrea Dumnezezu, când va fi momentul potrivit.

Vlăduța Lupău își amintește că la începutul lunii decembrie 2021 era ferm convinsă că a pierdut și a treia sarcină, după ce a primit rezultatul unor analize. La momentul respectiv șatena era furioasă și nu putea înțelege de ce i se întâmplă aceste lucruri, dar totul fusese numai o greșeală.

ADVERTISEMENT

Din fericire, în prezent, artista este , un băiețel care este așteptat cu sufletul la gură de întreaga familie. Solista și partenerul de viață, Adrian Rus, se bucură că urmează să devină părinți anul acesta.