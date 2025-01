Însărcinată în 8 luni, Cristina Cioran a ajuns la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii

Au mai rămas doar câteva săptămâni până când Cristina Cioran își va strânge la piept băiețelul. Chiar dacă micuțul a apărut în viața sa când puțini se așteptau, fiind implicată într-un scandal uriaș cu fostul său partener, vedeta este fericită și nerăbdătoare să-și cunoască a doua minune. Până atunci, însă, problemele nu s-au oprit și, recent, a ajuns de urgență la spital.

Cristina Cioran a a ajuns pe mâna medicilor cu puțin timp înainte să nască

În ultimele luni, Cristina Cioran a fost în atenția publicului, mai ales prin prisma scandalului cu Alex Dobrescu. Vedeta și fostul său logodnic s-au certat la cuțite, aducându-și unul altuia acuzații grave.

Fosta prezentatoare de televiziune a povestit că a fost agresată și a cerut ordin de protecție împotriva tatălui fiicei sale. Toate acestea ca, în urmă cu câteva luni, . Astfel, a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară.

Și, la mai bine de 47 de ani, urmează să aducă pe lume și un băiețel. Securea războiului cu bărbatul care a făcut-o din nou mamă a îngropat-o. Adică, îi va permite acestuia să aibă o legătură cu cei doi copii, așa cum este firesc, însă nu mai poate fi vorba despre o relație amoroasă între ei.

Ba mai mult, la finalul anului trecut , mărturisea că discuțiile lor sunt intermediate de terțe persoane, lucru care va continua, probabil, până în momentul nașterii, când va expira și ordinul de protecție.

Mamă pentru a doua oară, la 48 de ani

Când Ioan, așa cum Cristina Cioran a ales să-și boteze băiețelul, va veni pe lumea, ea va fi împlinit deja 48 de ani. Însă, acest lucru nu o sperie, dimpotrivă, se bucură că Ema are ocazia să crească alături de un frate.

Teama cea mai mare, care îi umbrește puțin fericirea, este aceea de a nu naște din nou prematur. Dat fiind și faptul că sarcina este puțin mai grea, vedeta se ferește să se gândească la momentul în care își va ține în brațe băiețelul pentru a nu-l grăbi cumva.

Dar chiar și așa, problemele nu o ocolesc. Drept dovadă, în luna a opta de sarcină, a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Motivul? A dezvoltat o alergie la fier. Și pentru a fi sigură că totul decurge normal, a ales să meargă cât mai repede la specialist pentru investigații.

„Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier”, a povestit Cristina Cioran