Însărcinată în șase luni, Mara Bănică e suspectă de COVID-19: ”Am avut un atac de panică”

Mara Bănică a vorbit, pentru FANATIK, despre momentele prin care trece acum, recunoscând că este foarte speriată de ideea că s-ar putea îmbolnăvi, din nou, de coronavirus, spaima ei fiind legată de sarcina în dezvoltare pe care o duce.

Mara Bănică, suspectă de COVID-19

”Mă testez zi de zi și eu, și Dima. Nu am niciun fel de simptome, sper să rămână așa, dar am avut un atac de panică. Mă tem foarte tare de boală și din cauza sarcinii, e și normal. Mi-e frică să nu se întâmple ceva, mai ales că este un copil foarte dorit”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Mara Bănică.

Mai mult, ne-a explicat jurnalista, nu a apucat să se vaccineze, situația fiind extrem de complicată pentru ea, imunizarea începând, în România, în perioada în care făcea eforturi serioase să rămână însărcinată.

”La acea vreme, pe când eu mă chinuiam să rămân însărcinată, nu era clară situația cu vaccinul. Cu trei luni înainte de a rămâne, medicii nu știau cum este cu vaccinul, mi s-a recomandat să nu îl fac. După ce am rămas însărcinată, nu era clar dacă e bine să te vaccinezi, așa că nu l-am mai făcut. Acum, văd eu, zic medicii că e ok, dar nu pot să risc”, ne-a explicat Mara Bănică.

Mara Bănică: ”Mai am de tremurat câteva zile”

Jurnalista Mara Bănică ne-a mărturisit că, până pe 1 octombrie, va mai tot trece prin emoțiile testării. ”Abia vineri se face o săptămână de la contactul cu cel pozitiv. Stăm, între timp, izolați acasă și ne rugăm amândoi la Dumnezeu să nu avem nimic”, ne-a spus Mara Bănică.

De altfel, recunoaște Mara Bănică, gândul că ar putea trece din nou prin COVID-19 îi dă mari emoții, experiența de acum 15 luni fiind una extrem de dificilă pentru jurnalistă, dar și pentru fiul și soțul ei.

”Acum un an și trei luni, pe când eram la Acces, ne-am îmbolnăvit, am luat toți virusul de la minunata Vulpița. A fost foarte aiurea atunci, am trecut prin clipe cumplite, m-am simțit rău de tot. Dima a fost pozitiv vreo cinci săptămâni, iar soțul a fost cel mai rău. Acum sper că ce spun medicii despre memoria celulară este pe bune, că anticorpi nu mai am”, a mai spus, pentru FANATIK, Mara Bănică.

Mai mult, recunoaște vedeta, situația este cu atât mai dificilă cu cât, , trebuie să se descurce, pentru o perioadă, singură, doar ea cu Dima. ”Soțul este plecat, cu munca, o perioadă, sunt singură. Și nu e ușor”, a precizat Mara Bănică.

Dezvăluiri despre sarcina Marei Bănică: “Pe cale naturală era aproape imposibil”

Încântată că va avea un copil, Mara Bănică și-a deschis inima pentru FANATIK și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a rămâne însărcinată.

”Luni la rândul am trecut prin puncții pentru a reuși. Anestezie generală, dureri, nici nu pot spune. Da, am rămas însărcinată în urma unor proceduri in-vitro. Ne doream enorm să devenim părinți, vom avea o fetiță, suntem toți trei, nerăbdători să o vedem. Este un copil foarte dorit și de mine și de soțul meu. Pe cale naturală era aproape imposibil să mai rămân, mai ales că vorbim de o vârstă. Eu sunt fericită că s-au făcut asemenea progrese în medicină și o femeie ca și mine poate, chiar dacă trebuie să suporte niște greutăți, să mai rămână însărcinată”, a mai spus Mara Bănică pentru FANATIK.

De aceea, recunoaște vedeta, are emoții cât se poate de serioase cu privire la spectrul îmbolnăvirii cu COVID-19. ”Tot ce pot să sper este să nu îmi afecteze cumva sarcina. În rest, trec prin orice, suport orice, dar să fie bine bebelușul”, a mai spus pe care îl iubește și căruia îi va dărui o fetiță.