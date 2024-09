Când nu e ocupată cu treburile primăriei, Elena Lasconi are grijă de un mușuroi de furnici. I-a arătat lui Mihai Gâdea lucrurile simple care o fac fericită.

Insectele de care are grijă Elena Lasconi. I le-a arătat lui Mihai Gâdea: “Le pun pâine cu dulceață”

Într-un interviu recent, și-a deschis porțile casei și ale grădinii, dezvăluind o latură mai puțin cunoscută a personalității sale. Ea i-a arătat lui Mihai Gâdea un mușuroi de furnici căruia îi poartă de grijă în mod special. Lasconi a dezvăluit secretul ei pentru a ține furnicile fericite: le hrănește cu pâine și dulceață.

Într-un interviu realizat de Mihai Gâdea pentru emisiunea Sinteza Zilei, Elena Lasconi l-a invitat pe acesta la proprietatea sa din Câmpulung Muscel.

În timpul unei plimbări prin livada sa din Câmpulung Muscel, Lasconi i-a arătat moderatorului TV un mușuroi de furnici de care are mare grijă.

„Aici am un mușuroi de furnici. Şi-am pus aseară niște pâine, dar să știi că nu sunt atâta de fan pâine cât dulciuri, să fie dulce. Am grijă de de furnicuțe. E o lecție din copilărie, să oferi mâncare celor mai mici. La un moment dat cineva cu un buldozer a venit ca să-mi mai îndrepte aici terenul și am zis băi, orice, dar nu vă atingeți, că jar mâncați”, i-a povestit Elena Lasconi lui Mihai Gâdea, potrivit

Continuând turul proprietății, cei doi au avut parte de un moment spontan când au împărțit o prună proaspăt culeasă din livadă. Au ciocnit jumătățile de fruct într-un gest de prietenie.

Pe parcursul interviului, Elena Lasconi a dezvăluit lucruri din viața sa care au modelat-o și au făcut-o să-și asume misiunea de a uni oamenii din jurul său.

Casa din Câmpulung Muscel, un vis împlinit pentru Elena Lasconi

Discuția a avut loc în casa din Câmpulung Muscel, care este un vis împlinit pentru Lasconi. Ea și-a imaginat mereu că va fi o bunică fericită și că va trăi într-o casă de lemn la munte.

Cu mândrie, Elena a menționat că a investit toți banii câștigați care inițial era într-o stare deplorabilă și a transformat-o într-un adevărat cămin.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci.

Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici”, a mai povestit Elena Lasconi, după cum menționează sursa citată.