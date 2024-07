Înșelați cu vacanțe all inclusive. Mai mulți români au plătit și 12.000 de lei pentru cazări care nu există

Mai mulți români care au cumpărat pachete de vacanță all inclusive s-au trezit că, de fapt, au aruncat banii pe fereastră, mai precis în buzunarul altora, care i-au păcălit cu oferte false. Oamenii au plătit sume mari de bani și când au ajuns la mare au văzut că hotelul promis era o ușă încuiată.

All inclusive care nu există

Mai multe persoane și-au văzut vacanța stricată după ce au fost înșelate cu oferte de cazare, inclusiv cu pachete all inclusive pentru care au plătit și 12.000 de lei. Când au ajuns pe , au realizat că au fost înșelați și că cazarea promisă s-a redus la uși încuiate.

„Asigurările că o să fim primiți cu all inclusive nu există, vacanța noastră nu există și sunt o grămadă de oameni în situația noastră”, a declarat o turistă pentru . „Povestea a început acum două săptămâni când am aflat de pe un site social că hotelul la care noi avem rezervare nu există”, a declarat un alt turist.

Imaginile cu un care oferea servicii all inclusive i-au făcut pe mulți să facă rezervări. După ce au plătit și au ajuns la hotel, oamenii au văzut că în fața lor se află o ușă închisă. Un turist a afirmat că a pierdut 2.600 de lei astfel.

„Am găsit o ofertă atractivă. Mi s-a părut ok, apoi am făcut o rezervare, am fost preluați de o doamnă, administratorul firmei la care am făcut rezervarea. Am făcut viramentul, iar apoi nu a mai răspuns la telefon. 4000 de lei am achitat”, a declarat un alt păgubit, Doru Răceanu, din Drobeta Turnu Severin.

Mailuri de amenințare să-și retragă plângerile

Unii oameni care au făcut plângeri la poliție spun că au primit mail-uri prin care sunt intimidați sau chiar amenințați și sunt sfătuiți să-și retragă plângerile, dacă vor să-mi mai vadă banii înapoi vreodată.

„Am doar un mail de amenințare, de intimidare, să-mi retrag plângerea și este posibil, posibil, subliniez, să-mi recuperez banii. Dacă nu fac cum zic ei, nu o să-mi mai văd banii”, a declarat o păgubită. Oameni din mai multe județe au căzut victime acestei înșelătorii . Pentru cazări care nu există, ei au plătit între 1000 și 12.000 de lei.

„S-a prezentat o femeie, de 39 de ani, din municipiul Iași, care a sesizat că la data de 21 iunie anul curent, a efectuat o rezervare prin intermediul unei platforme pentru o unitate hotelieră din județul Constanța și și-a dat seama că aceasta nu există fizic”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași:

Olimpia Ceară purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a declarat la rândul ei: „În cauză au fost întocnite dosare penale pentru săvârșirea înfracțiunii de înșelăciune. Cercetările continuă pentru găsirea persoanelor care au comis faptele”.