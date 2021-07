Insolvența îi sperie pe dinamoviști. Paul Anton: „E cea mai neagră situație”

Prin vocea unuia dintre cei mai experimentați componenți ai lotului, Paul Anton, alb-roșii acuză incertitudinea care macină echipa de luni bune și cer lămuriri în privința pașilor care vor fi urmați de acum înainte. Cu toții se tem că îi va împiedica să-și primească salariile restante.

„Știm cu toții că vom fi trecuți într-o categorie în care nu avem ce să facem, nu e o situație corectă față de noi, mai ales pentru noi, cei care am stat aici tot sezonul și am suferit. E cea mai neagră situație,”, explică mijlocașul de 30 de ani, lăsând de înțeles că se gândește foarte serios să plece de la Dinamo.

Nu de alta, dar se numără printre jucătorii care au resimțit în trecut efectele dure ale intrării în insolvență. Se întâmpla între 2008 și 2013, când evolua pentru Gloria Bistrița.

Haosul domnește în continuare la Dinamo. Jucătorii se tem că nu-și vor mai primi banii restanți

„Nici noi nu avem prea multe informații. Nu s-a prezentat nimeni în fața noastră să ne explice ce înseamnă această insolvență. Au fost tot felul de promisiuni, însă nu s-au respectat.

Cert e că a fost o lipsă de comunicare și asta ne-a deranjat extrem de mult. Ne-am așteptat să vină cineva în fața noastră să ne explice, dar nici până acum nu s-a întâmplat acest lucru.

Eu sunt într-o perioadă de convalescență. Aștept să am o discuție cu cineva, să lămuresc. Am avut discuții ieri cu cei din DDB, însă, în momentul de față, administratorul judiciar va conduce clubul și va trebui să vorbim cu el.

Cu Mario (n.r. Mario Nicolae, directorul sportiv al „câinilor”) am discuții zi de zi, dar nu el decidea și nu avea puterea. E cea mai neagră situație, un moment foarte delicat, sper să existe mai multă comunicare și să se rezolve”, a declarat Paul Anton la .

„Am avut o ofertă concretă din Turcia și Dinamo a refuzat-o”

Având în vedere că situația nu pare să se îmbunătățească în viitorul apropiat, internaționalul român (n.r. cu 13 meciuri în tricoul echipei naționale) ia tot mai serios în calcul . Ar fi putut face acest lucru chiar din iarnă, dar fanii acționari au refuzat oferta unei echipe din Turcia.

„Nu e corect ca jucătorii și antrenorii și oamenii care au muncit să sufere cel mai mult. E greu, fiecare avem familii, avem obligații. Nu e ușor să muncești un an de zile și la final să nu vezi niciun ban sau să-ți fie tăiați din bani.

Cu siguranță se știau pașii care vor fi urmați, corect era să știm și noi care e situația. Eu am mai trecut printr-o insolvență, au trecut aproape 10 ani și nu am mai luat niciun ban. La Bistrița. Până acum am fost toți uniți, ne-am respectat.

E o situație grea. Câtă răbdare să ai? E greu, avem familii și obligații și nu e ușor să știi că ai muncit un an și la final să nu îți iei banii sau să ai salariul tăiat. Până nu vom discuta cu domnul administrator, nu putem ști care este planul.

Bineînțeles că mă gândesc (n.r. la un transfer), dar concret nu e nimic. În iarnă, am avut o ofertă concretă din Turcia și Dinamo a refuzat-o. Eu cred că acum, primordial, este salvarea clubului. Performanța să mai aștepte”, a mai spus Paul Anton.