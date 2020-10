Inspectorul Școlar General al Municipiului București are coronavirus: „Este confirmat pozitiv”

Inspectorul Școlar General al Municipiului Bucureşti, Ionel Puşcaş, a fost confirmat cu noul coronavirus, după ce testul efectuat zilele trecute a ieșit pozitiv. Potrivit Marinei Manea, inspector general adjunct, toți contacții direcți, printre care și inspectori școlari adjuncți, se află de duminica trecută în izolare la domiciliu.

Aceștia s-au întâlnit ultima dată înainte de infectare miercuri, 30 septembrie, în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație. Din primele informații, se pare că Pușcaș nu prezintă simptome specifice COVID-19 și se află într-o stare de sănătate bună.

Inspectorul general al IȘMB a participat și la alegerile locale din 27 septembrie. Acesta a candidat pe listele PNL pentru Consiliul General al Municipiului București.

Ionel Pușcaș, inspectorul general al IȘMB a fost diagnosticat cu noul coronavirus

„Este confirmat pozitiv. Noi suntem în izolare – inspectorii adjuncţi şi toţi cei care au fost daţi contacţi direcţi ai inspectorului general. Ne continuăm activitatea de la domiciliu. Nu avem simptome.

O să facem şi teste. El este asimptomatic dar am stat în aceeaşi încăpere cu măşti pe faţă. O să facem şi noi testul.

Să treacă cele şase zile de la ultima întâlnire cu el şi după aceea va decide probabil DSP dacă mai rămânem”, a declarat Marina Manea, inspector general adjunct.

Încă o școală din București a fost inclusă în scenariul roșu

În altă ordine de idei, Școala Gimnazială numărul 194 din București a intrat începând de luni, 5 octombrie în scenariul roșu de funcționare pentru o perioadă de 14 zile, după ce au fost confirmate 5 cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus.

„În urmă cu o săptămână, două persoane au fost testate pozitiv, iar în acest weekend, alte două, fapt ce duce automat la scenariul roșu de funcționare. Întreaga activitate didactică se va muta exclusiv în sistem online pentru următoarele 14 zile”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Sectorului 4.

Totodată, instituția a dispus, în regim de urgență, măsuri de dezinfecție a altor șapte unități de învățământ, după ce o persoană din fiecare dintre ele a fost diagnosticată cu virusul SARS-COV-2. De altfel, pentru a rezolva deficitul de personal din școli, Guvernul a aprobat 500 de posturi suplimentare.

„Deja am avut o inițiativă prin care am suplimentat cu 500 de posturi, iar acum, săptămâna aceasta, voi suplimenta cu încă 750 de posturi. Am făcut o analiză la nivelul sistemului și în felul acesta voi iniția această hotărâre de guvern”, a anunțat ministrul Monica Anisie.