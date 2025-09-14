Sport

Inspirație de mare antrenor a lui Gigi Becali! Jucătorul introdus pe teren la pauză a deschis scorul în Csikszereda – FCSB. Video

FCSB a deschis scorul cu Csikszereda grație jucătorului trimis pe teren de Gigi Becali după pauză. Reușită superbă după un corner.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 22:32
Ce gol a reușit fotbalistul introdus de Gigi Becali la pauza meciului cu Csikszereda. Sursa Foto: Captură primasport.ro.

FCSB joacă cu Csikszereda în deplasare în etapa a 9-a din SuperLiga. După 0-0 în prima repriză, Gigi Becali a efectuat 3 schimbări la pauză. Malcom Edjouma, aflat printre cei care au intrat în joc, a deschis scorul cu un gol superb după un corner.

Inspirația lui Gigi Becali a dat roade. Malcom Edjouma a înscris cu Csikszereda după ce a intrat la pauză

După 45 de minute în care bucureștenii nu au reușit să marcheze în poarta ciucanilor, Gigi Becali a decis să facă 3 modificări la pauza meciului. Astfel, Toma, Edjouma si Thiam au intrat în locul lui Darius Olaru, Miculescu și Cercel.

În minutul 54, Florin Tănase a trimis o centrare perfectă în interiorul careului, din corner, iar Edjouma s-a aflat la capătul fazei. Francezul a reluat perfect balonul cu capul, mingea intrând în poartă. Francezul a rezistat atacului unui adversar, care l-a ținut strâns. VEZI VIDEO AICI.

Gigi Becali a recunoscut că a greșit când a vrut să scape de Malcom Edjouma în vara acestui an. „Trebuia să-l țin în lot, e jucător valoros!”

Malcom Edjouma a făcut parte din lista de jucători de care FCSB a vrut să scape după finalul sezonului trecut. Mijlocașul francez a fost la doar un pas să devină jucătorul CFR-ului, dar transferul a picat în ultimul moment.

Gigi Becali recunoștea ulterior că a greșit când a decis să nu se mai bazeze pe Edjouma: „Am greșit cu el. Trebuia să-l țin în lot, e jucător valoros. Nu trebuia să-i țin pe Ștefănescu și Gheorghiță și să-l țin pe Edjouma în afară.

N-aveam loc pe listă. Nu m-a enervat nimic la el. A fost la un pas să semneze cu CFR Cluj, da. Mă înțelesesem cu Varga, 100.000 de euro dădea””, spunea Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
