Inspirație de mare antrenor a lui Gigi Becali! Jucătorul introdus pe teren la pauză a deschis scorul în Csikszereda – FCSB. Video

. După 0-0 în prima repriză, Gigi Becali a efectuat 3 schimbări la pauză. Malcom Edjouma, aflat printre cei care au intrat în joc, a deschis scorul cu un gol superb după un corner.

ADVERTISEMENT

Inspirația lui Gigi Becali a dat roade. Malcom Edjouma a înscris cu Csikszereda după ce a intrat la pauză

După 45 de minute în care bucureștenii nu au reușit să marcheze în poarta ciucanilor, Gigi Becali a decis să facă 3 modificări la pauza meciului. Astfel, Toma, Edjouma si Thiam au intrat în locul lui Darius Olaru, Miculescu și Cercel.

În minutul 54, Florin Tănase a trimis o centrare perfectă în interiorul careului, din corner, iar Edjouma s-a aflat la capătul fazei. Francezul a reluat perfect balonul cu capul, mingea intrând în poartă. Francezul a rezistat atacului unui adversar, care l-a ținut strâns.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a recunoscut că a greșit când a vrut să scape de Malcom Edjouma în vara acestui an. „Trebuia să-l țin în lot, e jucător valoros!”

Malcom Edjouma a făcut parte din lista de jucători de care FCSB a vrut să scape după finalul sezonului trecut. Mijlocașul francez a fost la doar un pas să devină jucătorul CFR-ului, dar

Gigi Becali recunoștea ulterior că a greșit când a decis să nu se mai bazeze pe Edjouma: „Am greșit cu el. Trebuia să-l țin în lot, e jucător valoros. Nu trebuia să-i țin pe Ștefănescu și Gheorghiță și să-l țin pe Edjouma în afară.

ADVERTISEMENT

N-aveam loc pe listă. Nu m-a enervat nimic la el. A fost la un pas să semneze cu CFR Cluj, da. Mă înțelesesem cu Varga, 100.000 de euro dădea””,