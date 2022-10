Instagram nu mai funcționează. Oamenii se plâng că au conturile blocate sau șterse, Meta nu a oferit explicații

În cursul zilei de luni, 31 octombrie, tot mai mulți oameni din întreaga lume au vorbit despre ”erori sau probleme” cu Instagram.

Mai exact, oamenii se plâng că Instagram le-a blocat sau șters contul, deci se află în imposibilitatea de a-și folosi contul de Instagram.

, s-au plâns oamenii, în cor. Internauții s-au plâns în special pe Facebook sau Twitter, unde au căutat disperați răspunsuri la această problemă.

There’s currently no word from on what is causing this issues. The problem seems pretty widespread with outage monitoring website, Down Detector, currently showing over 6,000 reports of users struggling with their Instagram accounts.

