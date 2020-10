Instanța i-a invalidat lui Dumitru Dragomir mandatul de Consilier General al Capitalei

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a primit o lovitură neașteptată, după ce Judecătoria Sectorului 1 i-a invalidat mandatul de Consilier General al Capitalei.

Dumitru Dragomir poate face Apel în maxim trei zile de la comunicare, iar fostul președinte al LPF mai are o șansă să își ducă la bun sfârșit mandatul de Consilier General la Primăria Capitalei, alături de Anghel Iordănescu și Elisabeta Lipă, ale căror mandate au fost deja validate.

Mitică Dragomir a câștigat un loc în Consiliul General al Capitalei în urma alegerilor din 27 septembrie, când a candidat din partea Partidului Social Democrat.

Dragomir a fost presat de PSD să se retragă de pe lista consilierilor, însă a refuzat

Dragomir a fost presat de liderii PSD să se retragă din cursa pentru Consiliul General al Capitalei, dar fostul președinte al FRF nu s-a lăsat și nu a vrut să renunțe în ruptul capului, deși Marcel Ciolacu a declarat că prezența sa pe lista Consiliului General este inoportună: ,,Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa. (…) Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, spunea atunci Dumitru Dragomir”, a declarat Dumitru Dragomir conform site-ului stirileprotv.ro.

Cu o săptămână în urmă, Dragomir a ieșit în spațiul public cu declarație vehementă la adresa partidului care l-a propus pe lista de consilieri: ,,Eu nu mă retrag, mă judec cu domniile lor și doi ani tot stau în Consiliul General până mă curăță legal dacă mă dau afară. Dar nu cred că mă dau afară, nu au interes să facă un scandal cu unul căruia îi vine scandalul ca o mănușă”, a spus acesta în urmă cu o săptămână.

Judecătorii au invalidat mandatele a zece consilieri generali, printre care se află şi Dumitru Dragomir, dar și Gabriela Firea, Traian Băsescu, Petre Roman și Mihai Neamțu, dar și fostul jucător al Rapidului, Daniel Pancu și Cornel Dinu.

Dumitru Dragomir a mai fost implicat recent într-un scandal

Dumitru Dragomir a fost implicat în urmă cu aproximativ o lună într-un nou scandal, fiind jignit de un protestatar care s-a remarcat în timpul protestelor împotriva PSD-ului.

“Oracolul de la Bălcești” a fost interpelat de Marian Ceaușescu, un cunoscut protestatar, pe Calea Victoriei, după ce a ieşit dintr-o emisiune a postului B1 TV.

Fostul șef al LPF a fost numit ,,scursură comunistă, slugă, lichea, jigodie”, iar Dragomir nu a stat pe gânduri și a sărit la bătaie, fiind oprit doar cu eforturile șoferului său. Dragomir are trei pensii speciale, care însumează 206,400 lei.