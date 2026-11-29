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Descoperă care este insula care a cucerit-o pe fosta jucătoare Eugenie Bouchard. Blondina a discutat despre cultura și simțul comunității din Aruba, unde a participat la o competiție sportivă care i-a plăcut enorm.

Destinația care a fascinat-o pe Eugenie Bouchard

Considerată cea mai frumoasă tenismenă, Eugenie Bouchard (32 ani), nu a renunțat complet la mișcare. Sportul face parte în continuare din viața sa, chiar dacă a decis să se retragă din activitatea competițională în vara lui 2025. De atunci și până în prezent a testat și o altă meserie, cea de comentator sportiv.

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Fosta tenismenă când a intrat în televiziune. Datorită acestui nou loc de muncă a luat parte la diferite turnee de tenis, însă de fiecare dată de pe margine. Canadianca a făcut parte din echipele de transmisiune pentru Roland Garros și Wimbledon, pentru și apoi, s-a alăturat postului ESPN.

În calitate de analist sportiv a fost prezentă la US Open 2026. De asemenea, și-a descoperit pasiunea pentru pickleball, cât și pentru călătorii. De curând a ajuns într-o destinație de vacanță unde a îmbinat utilul cu plăcutul. A luat parte la Campionatul de tenis de plajă Aruba Open, ediția de anul acesta având loc în perioada 8-15 noiembrie 2026.

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Locația a impresionat-o pe fosta sportivă, care a transmis un mesaj special în mediul online. Eugenie Bouchard are numai cuvinte de laudă pentru această insulă care a cucerit-o cu peisajele sale, dar și cu oamenii primitori. „Aruba merită propriul moment! Între tenisul de plajă, priveliști frumoase și energia insulei, această călătorie a avut câte puțin din toate. De la tribunele pline de la Campionatul de tenis de plajă Aruba Open la oamenii care fac această insulă atât de specială, se simt cu adevărat cultura și simțul comunității Arubei. Mulțumesc pentru amintiri”, a scris fosta jucătoare de tenis, pe contul oficial de Instagram.

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Ce poți face pe insula pe care a ajuns Eugenie Bouchard

Aruba este un teritoriu cu o suprafață de 180 km pătrați și aproximativ 103.000 locuitori. Face parte din Regatul Țărilor de Jos, insula fiind cea mai mică din grupul Leeward. Are capitala la Oranjestad și este situată în Marea Caraibelor. Se găsește la nord de peninsula Paraguaná, regiunea fiind așezată la o altitudine mică și aridă. E o locație perfectă pentru turiștii care adoră să facă scufundări, snorkeling, scuba diving, windsurfing sau kitesurfing. Eugenie Bouchard a profitat din plin de această deplasare: a făcut plajă, dar și scufundări. Fosta jucătoare de tenis s-a aventurat în sporturile nautice, vânturile constante și apa caldă fiind ideală pentru astfel de activități.

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Turiștii preferă această locație datorită condițiilor excelente pentru windsurfing și kitesurfing. Apele limpezi și turcoaz atrag vizitatori din toate colțurile lumii, în timp ce briza blândă este ideală pentru un bronz de durată. Mai mult, cei care ajung aici beneficiază de instructaj de la localnici care au deprins tainele sporturilor nautice.

Mai mult decât atât, oamenii au posibilitatea să vadă o epavă imensă care s-a scufundat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Nava numită „Antilla Wreck” găzduiește în prezent o viață marină bogată. Țestoasele, rechinii de recif și bancurile colorate de pești tropicali reprezintă un adevărat sit istoric subacvatic.

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Sanctuarul păsărilor Bubali, Palm Beach, este un alt loc care nu trebuie trecut cu vederea de oameni. Arikok National Park aduce în centrul atenției o peșteră impresionantă. Parcul național a luat ființă în anul 2000 și este dedicat protejării biodiversității parcului și formațiunilor geologice. Cu siguranță, superba canadiancă Eugenie Bouchard a avut multe activități în această vacanță din Aruba.