Insula din Europa unde e cel mai bine să te retragi după ce ieși la pensie. Viața e ieftină aici și poți începe un nou capitol fără prea mulți bani

O organizație internațională a descoperit un loc unde este cel mai bine să te . Aceasta este o insulă din Europa, unde viața este foarte ieftină. Pensionarii pot începe o existență nouă fără prea mulți bani. Se găsește aproape de România.

Ce insulă este perfectă pentru a te muta când ești la pensie

Global Citizen Solutions arată care este insula europeană perfectă pentru a te muta când ești la pensie. Studiul realizat de această organizație internațională susține că traiul din această destinație este accesibil din punct de vedere material.

Oamenii nu sunt nevoiți să cheltuie foarte mulți bani pentru a se întreține. În plus, scapă de agitație și se bucură de liniște, cu toate că locul este unul adorat de turiștii din toate colțurile lumii. Pensionarii adoră această regiune.

Numărul celor care aleg să se retragă aici este în creștere, după cum arată cercetările din ultima perioadă. Aceasta se numește Malta, care se află la 80 km sud de Italia, la 284 km la est de Tunisia și la 333 km nord de Libia.

Denumită oficial Republica Malta, această țară insulară din Europa de Sud este formată dintr-un arhipelag. Este poziționată în Marea Mediterană și îi atrage pe pensionarii care doresc un start nou în viață.

„Malta se mândrește, printre altele, cu un sistem de sănătate incredibil, prețuri atractive ale proprietăților, scutiri și stimulente fiscale fantastice, stabilitate politică, o gamă largă de opțiuni de divertisment, vreme ideală pe tot parcursul anului și o populație numeroasă vorbitoare de limba engleză”, arată raportul .

Obiective turistice și atracții în Malta

Malta este considerată una dintre cele mai sigure țări din Europa. dispune de numeroase atracții turistice, care merită să fie explorate de fiecare călător în parte, nu doar de cei care aleg să se retragă în această regiune.

Arhipelagul, o adevărată bijuterie mediteraneană, nu duce lipsă de obiective turistice remarcabile. Are locuri ideale pentru sporturi acvatice și pentru a face plajă. În plus, călătorii pot vizita Valletta, fascinanta capitală care are arhitectură și istorie.

Orașul îmbină farmecul medieval cu rafinamentul absolut al Renascentismului. Capitala este înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO încă din 1980. De asemenea, turiștii pot vizita Catedrala Sfântului Ioan, care adăpostește celebra pictură a lui Caravaggio, „Decapitarea Sfântului Ioan”.

Fortăreața Sfântul Elmo, construită în secolul al XVI-lea, Casa Rocca Piccola, Parcul Arheologic Hagar Qim & Mnajdra și orașul Mdina nu trebuie trecute cu vederea de nicio persoană. Călătorii se pot reculege în Mănăstirea Ta’ Pinu.