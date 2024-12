Insula fantomă care dispărea în ceață. Ultima oară a fost văzută acum 150 de ani

Pe coasta de vest a Irlandei se ascunde insula fantomă care a fascinat exploratorii pentru mult timp. La fel ca Atlantida, acest pământ fascinant s-a dovedit imposibil de localizat.

Insula fantomă care nu a mai fost văzută din 1872

Hy-Brasil, din largul Irlandei, a fost văzută și cartografiată timp de secole. Învăluită mereu într-o ceață care se ridica doar o dată la șapte ani, acest tărâm a fost văzut ultima oară în 1872, înainte să dispară complet din toate documentele oficiale.

Prima mențiune a insulei Hy-Brasil datează din anul 1325, când a apărut pe o hartă a cartografului Angelino Dulcert, sub numele de Bracile, scrie “Hy” înseamnă “insulă”, iar “Brasil” vine de la cuvântul “bres”, care înseamnă „puternic, mare, frumos”.

De-a lungul timpului, insula a fost cunoscută sub mai multe nume, precum Hy-Brasail, Breasal, O’Brasil, The Isle of the Blessed.

Conform legendelor vechi irlandeze, insula era mereu învăluită într-o ceață densă, care se ridica doar o dată la șapte ani. În acele momente rare, marinarii puteau zări munți impunători, câmpii verzi și un oraș strălucitor. Se spunea că acest tărâm era locuit de zâne, magicieni și vrăjitori.

Mitologia irlandeză este plină de povești despre eroi care au încercat să ajungă pe această insulă, atrași de promisiunea vieții veșnice. Dar de fiecare dată când o corabie se apropia, insula părea să dispară în ceață, ca prin magie.

Totuși, acest loc nu a fost doar o legendă. Insula a apărut pe hărțile oficiale ale Oceanului Atlantic timp de sute de ani. Cartografi respectați au inclus-o în lucrările lor, iar numeroase expediții au fost organizate pentru a o găsi.

De exemplu, cartograful venețian Andrea Bianco a plasat Insula de Brasil pe o hartă în 1436. În anul 1753, cartograful britanic Thomas Jefferys a notat-o pe harta sa ca fiind “Insula imaginară a Braziliei”.

Ultima observare documentată a insulei Hy-Brasil a avut loc în 1872, de TJ Westropp, care susține că a văzut-o de trei ori. El a adus-o chiar și pe mama sa și câțiva prietnei special pentru a confirma existența ei.

După această ultimă observare, pe hărțile oficiale doar un an, până în 1873. Apoi, ca prin magie, a dispărut complet din toate documentele nautice ale Amiralității Britanice.