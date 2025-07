Insula Iubirii 2025. Cine sunt Maria și Marius Avram, ce meserii surprinzătoare au

Insula Iubirii 2025, sezonul 9, se apropie cu pași repezi de premieră. Telespectatorii vor să știe, cu siguranță, cine sunt Maria și Marius Avram. Ce meserii surprinzătoare au cei doi tineri și de când formează un cuplu.

Insula Iubirii 2025. Cine sunt Maria și Marius Avram

Maria și Marius Avram se numără printre concurenții care își testează relația amoroasă la . Emisiunea moderată de Radu Vâlcan este așteptată cu sufletul la gură de oameni, dar și de participanți.

Potrivit , concurenții care au ales să-și testeze legătura amoroasă sunt împreună de 11 ani. Cel care a făcut primul pas spre o relație de dragoste a fost Marius, partenera fiind mult mai timidă atunci când s-au cunoscut.

Au reușit să meargă pe un drum comun și așa și-au consolidat legătura. Locuiesc în Marea Britanie de ani buni, unde au meserii surprinzătoare. Mai exact, Marius de la Insula Iubirii 2025 este manager de bar, în timp ce soția sa are mai multe ocupații.

Maria de la Insula Iubirii 2025 este antrenor personal, dar și manager de hotel. În următoarea perioadă cei din fața micilor ecrane vor afla cum se îmbină toate pasiunile lor cu viața de familie. Își vor putea regăsi încrederea după deciziile care au dăunat cuplului?

Cine sunt ispitele feminine și masculine de Insula Iubirii 2025

Maria și Marius de la Insula Iubirii 2025 sunt al doilea cuplu confirmat în emisiune, însă multe persoane vor să știe și alte amănunte. Majoritatea sunt interesate să afle cine sunt ispitele feminine și masculine din sezonul acesta.

Printre cele care vor pune pe jar imaginația bărbaților se numără Cristina Scarlevschi. Are 31 ani, e din Republica Moldova și lucrează ca instructor de dans la bară. Deține 2 școli de pole dance în Chișinău, fiind instructor de pole dance, stretching, acrobații și dans.

O altă ispită care îi va face pe concurenți să uite de partenerele lor este Nicoleta Balint. Are 28 de ani și lucrează în marketing. Îi place să machieze și să citească cărți de dezvoltare personală. E atrasă de atitudinea pe care o are un bărbat la prima întâlnire.

Diandra Goleanu, ispită la Insula Iubirii, în sezonul 9, are 35 ani și locuiește în Canada, unde are propria afacere de vânzări auto. Naba Salem are 30 de ani și este creatoare de conținut, designer și make-up artist.

Printre femeile care vor suci mințile participanților de la Antena 1 se află și Andreea Aurică. Are 26 ani și este specialistă în domeniul beauty. Totodată, Mincu Mihaela Cristina are 29 ani, este model și e gata să cucerească unul dintre bărbații din show.

De asemenea, o altă ispită feminină este Andreea Crăciun. Are 25 ani și este instructor de fitness. Amelia are 26 ani și este cântăreață. Deține și o firmă de recrutare care funcționează la nivel internațional. Teodora Racoș are 36 ani și este specialist în estetică medicală facială.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii 2025

În schimb, pe lista bărbaților care aduc tentația în casa fetelor de la Insula Iubirii 2025, unde s-au înscris Maria și Marius Avram, se află Cătălin Brînză, în vârstă de 36 de ani. Locuiește în Marea Britanie și este retail director.

La doar 33 de ani George Ivănescu este antreprenor în domeniul horeca. Ispita masculină de la Insula Iubirii 2025 a trăit mai mulți ani în Italia. Narcis Bujor are 32 de ani și se face remarcat când intră într-o încăpere datorită tatuajelor sale. Jobul său este de Tattoo Artist.

Mattia Carnessali este de origine italiană, are 32 de ani, însă este stabilit de multă vreme în România. E un antreprenor veritabil. De asemenea, Liviu Trif are 34 de ani și lucrează ca antreprenor în domeniul fitness-ului. E pasionat de dans.

Insula Iubirii 2025 îl aduce în prim-plan și pe Sorin Encică, în vârstă de 30 de ani. A studiat în Londra, dar acum lucrează în România, într-o companie IT. Ocupă funcția de data scientist. Octavian Grigorescu, cea mai tânără ispită masculină, are 26 de ani și este DJ și producător muzical.

Mai mult decât atât, o altă ispită masculină este Dan Dumitraș, de profesie inginer proiectant. A fost model în trecut și are 39 de ani. Andrei Vasile, în vârstă de 37 de ani, va încerca la rândul său să le cucerească pe concurente. Locuiește în Marea Britanie, fiind actor și model.

În ce zile și la ce ore e difuzată Insula Iubirii 2025. Program complet

Maria și Marius de la Insula Iubirii 2025, cât și ispitele feminine și masculine vor putea fi urmărite în perioada imediat următoare. Postul de televiziune Antena 1 a anunțat care este ora la care se difuzează, de fapt, emisiunea.

Show-ul moderat de prezentatorul Radu Vâlcan revine în atenția publicului din data de 21 iulie, începând cu ora 20:30. Programul este deja stabilit și telespectatorii vor putea urmări ce se întâmplă în Thailanda mai multe zile pe săptămână.

Concret, care își testează relațiile de dragoste apar pe micile ecrane luni, marți și miercuri. Ispitele masculine și feminine de la Insula Iubirii 2025 pot fi urmărite în avanpremieră pe 20 iulie, la Berăria H. Biletele au fost puse deja în vânzare.