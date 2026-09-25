Sport

Ce decizie a luat Antena 1 pentru Suedia – România. Fanii „Insulei Iubirii” vor fi nemulțumiți

Meciul Suedia – România din Nations League schimbă programul Antena 1. „Insula Iubirii” nu se mai vede vineri și a fost mutată sâmbătă. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 19:50
Ce decizie a luat Antena 1 pentru Suedia Romania Fanii Insulei Iubirii vor fi nemultumiti
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Antena 1 schimbă programul pentru Suedia – România! Ce se întâmplă cu „Insula Iubirii”
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„Insula Iubirii” nu se vede în această vineri la Antena 1. Postul și-a modificat programul pentru meciul Suedia – România din Nations League. Duelul „tricolorilor” de la Solna începe la ora 21:45.

Antena 1 schimbă programul pentru Suedia – România! Ce se întâmplă cu „Insulei Iubirii”

Meciul naționalei României cu Suedia schimbă programul de vineri seară al Antenei 1. Postul a rezervat intervalul de prime-time pentru debutul „tricolorilor” în noua ediție de Nations League. De la ora 21:00 este programat „Studio de meci”, iar partida Suedia – România începe la 21:45. Duelul de la Solna poate fi urmărit în direct și pe AntenaPLAY.

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Schimbarea afectează „Insula Iubirii”, care trebuia să fie difuzată vineri seară. Show-ul prezentat de Radu Vâlcan a fost mutat cu o zi și revine sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00. Va fi difuzată ediția cu numărul 7 din sezonul 10.

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Schimbările vor continua și luni, 28 septembrie, când România întâlnește Bosnia și Herțegovina. Meciul din Nations League va ocupa din nou intervalul de maximă audiență. Din acest motiv, „Asia Express”, programată în mod normal în acea seară, nu va mai fi difuzată. Emisiunea va reveni în grila Antenei 1 după partida naționalei.

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România pleacă cu șansa a doua în duelul cu Suedia de la Solna. Nordicii sunt favoriți înaintea partidei, mai ales că evoluează pe teren propriu și au în lot numeroși jucători legitimați în campionatele de top ale Europei. Diferența se vede și în cotele bookmakerilor. Suedia are o cotă de aproximativ 1,50 la victorie, în timp ce un succes al „tricolorilor” este cotat în jurul valorii de 6,00.

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Programul României în Nations League 2026

  • 25 septembrie, 21:45: Suedia – România
  • 28 septembrie, 21:45: România – Bosnia și Herțegovina
  • 2 octombrie, 21:45: Polonia – România
  • 5 octombrie, 21:45: România – Suedia
  • 14 noiembrie, 21:45: România – Polonia
  • 17 noiembrie, 21:45: Bosnia și Herțegovina – România
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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