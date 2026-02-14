Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea

ADVERTISEMENT

E faimoasă, frumoasă și cu o avere estimată între 300 și 400 de milioane de dolari. Shakira, fosta iubită a lui Gerard Pique, a deținut o insulă spectaculoasă care acum a fost scoasă la vânzare. Proprietarul cere o sumă uriașă.

Costul solicitat pentru insula ce i-a aparținut fostei partenere a lui Gerard Pique

O proprietate uimitoare revine pe piața imobiliară după aproape 20 de ani. E o insulă superbă care a fost în posesia fostei partenere de viață a lui Gerard Pique. Shakira a făcut un g , iar acum vrea să dea lovitura în afaceri.

Celebra cântăreață care a fost unul dintre proprietari, alături de muzicianul Roger Waters, vrea să renunțe la o suprafață de teren uimitor de frumoasă. Planul de a transforma insula într-un refugiu pentru artiști, așa cum se dorea inițial, a eșuat.

Așa se face că în momentul de față aceasta a fost listată la vânzare. Se numește Bonds Cay și este un spațiu privat ferit de ochii curioșilor. Foarte puține persoane știu că aceasta se găsește în arhipelagul Berry Islands din Bahamas.

Are o suprafață de 800 de acri, echivalentul a 323,75 de hectare. Așadar, este o oportunitate unică pentru cei care vor să o cumpere. Bonds Cay are doar câteva construcții, cum ar fi bungalow-uri tip „glamping” și un bar pe plajă.

Accesul pe proprietate se face doar cu hidroavionul, elicopterul sau barca. Cu toate acestea, cei interesați trebuie să bage mâna adânc în buzunar pentru că prețul nu este deloc mic. Potrivit , insula privată considerată un adevărat paradis se vinde cu o sumă uriașă.

Pentru terenul cu plaje cu nisip alb, ape turcoaz și multă vegetație viitorul cumpărător trebuie să achite 30 milioane de dolari.

Unde se află insula privată ce i-a aparținut Shakirei

„Insula poate fi folosită ca reședință privată exclusivă și/sau dezvoltată mai departe, cu mai multe locuințe de lux sau hoteluri, toate cu aprobările necesare. Bonds Cay oferă senzația perfectă de izolare, este la doar 60 km de Nassau.

E la o distanță 250 km de Fort Lauderdale. Ai parte de intimitate absolută fără a sacrifica accesul facil.

Este incredibil de rar să găsești o insulă de această dimensiune care să rămână complet imaculată”, a spus Gavin Christie, agentul care se ocupă de vânzare, mai arată sursa menționată anterior.

În altă ordine de idei, proprietatea ce i-a aparținut artistei Shakira nu este doar o oază de liniște. Pentru că rămas aproape complet nedezvoltată și-a păstrat frumusețea naturală, dar și multe viețuitoare unice și speciale.

Locul adăpostește o specie de melc care a fost descoperită în anul 1921. Mai mult decât atât, apele din jurul insulei spectaculoase sunt pline de viață marină, ceea ce înseamnă că sunt perfecte pentru pescuit sportiv.

„Fie că este vorba de o stațiune de clasă mondială, o enclavă rezidențială exclusivistă sau un refugiu familial ultra-privat, amploarea insulei permite o viziune extraordinară fără a compromite frumusețea sa naturală”, a mai spus agentul imobiliar.

În ceea ce privește viața amoroasă, artista o duce de minune. . Fostul cuplu are împreună doi băieți care au rămas alături de mama lor. În prezent, sunt stabiliți în Miami.