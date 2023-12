Însurat cu o americancă, George Piștereanu din Miami Bici 2, așteaptă copilul: ”Voi asista la naștere”

George Piștereanu se poate declara un bărbat împlinit. În scurt timp va deveni tată pentru prima dată alături de soția sa din State, iar de curând a mai înregistrat un succes profesional: rolul din filmul Miami Bici 2. Filmul deja se bucură de un succes enorm la noi în țară, iar prestația lui a fost foarte apreciată de către public. Așadar, viața actorului din ”Eu când vreau să fluier, fluier” este una foarte dinamică, după cum spune chiar el.

George Piștereanu, detalii despre nașterea fiicei sale

”În ultima perioadă, viața a fost extrem de interesantă și plină de emoție, în special pentru că Giorgi este însărcinată în luna a opta. Ne concentrăm cu toată atenția pe pregătirea pentru sosirea bebelușului și încerc să fac totul cât mai ușor pentru ea.

Mă implic activ în treburile casnice și în sarcinile zilnice pentru a o ajuta să se odihnească și să se relaxeze mai mult”, explică George Piștereanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dacă soția sa, Gigi, antrenoare de fitness în Los Angeles, mai are o fiică, George este la prima sa experiență. Așadar, și emoțiile lui sunt pe măsură, mai ales că va fi tătic de fetiță!

”Suntem extrem de emoționați și nerăbdători să o întâlnim pe micuța și să o ținem în brațe. În fiecare zi vorbesc cu Giorgi despre această experiență minunată și suntem nerăbdători să începem această călătorie a vieții noastre. Este o senzație unică să știi că vei avea un copil, o viață nouă creată din iubirea noastră.

Data estimată a nașterii este la mijlocul lunii ianuarie, iar fiecare zi care trece aduce mai multă emoție și nerăbdare. Putem spune că amândoi trăim o mulțime de emoții și suntem extrem de fericiți pentru această binecuvântare.

Fiecare moment și fiecare pregătire pentru sosirea bebelușului ne umple inimile de bucurie. Abia așteptăm să împărtășim aceste emoții și să începem această nouă etapă a vieții noastre împreună”, mărturisește actorul.

Ce nume aleg George Piștereanu și soția sa pentru fiica lor

”Am petrecut mult timp gândindu-ne la numele potrivite pentru copilul nostru. Am explorat diverse opțiuni și am reușit să alegem câteva nume care ne-au captat atenția și care ne încântă. Ne dorim să fim siguri că alegem un nume care să se potrivească perfect micuței noastre”, ne-a dezvăluit George.

Cum Gigi va trebui să nască în jurul lunii ianuarie, pregătirile din casa lui George Piștereanu sunt în toi! Viitorii părinți plănuiesc orice detaliu cu mare atenție. Totul, pentru ca fiica lor să primească tot ce este mai bun!

”În ceea ce privește organizarea camerei, suntem în etapa planificării și pregătirii. Planificăm să aranjăm un spațiu confortabil și sigur pentru bebeluș, astfel încât să se simtă binevenit și iubit încă de la început”, spune din actorul din ”Eu când vreau să fluier, fluier”.

Actorul, decis să asiste la naștere

Pe lângă faptul că este un bărbat foarte atrăgător și talentat, George este și foarte curajos! Așa că va asista la nașterea soției sale, Gigi! ”Cu siguranță voi fi prezent pentru a fi un sprijin moral și emoțional pentru Giorgi în timpul nașterii.

Este un moment cu o semnificație deosebită în care vine pe lume o nouă viață, iar dorința mea este să fiu acolo pentru a-i oferi întreaga mea susținere și dragoste în această perioadă specială”, mărturisește artistul.

Întrebat care este cea mai mare teama pe care o are în legătură cu noul statut de tătic, George spune că nici măcar nu s-a gândit la așa ceva, semn că privește totul cu mult optimism.

”Nu m-am gândit niciodată din această perspectivă. Totuși, acum, odată cu apropierea momentului nașterii, realizez că această schimbare va fi profundă și va aduce cu sine o mulțime de noi responsabilități.

Cred că cea mai mare grijă ar fi să fiu un tată bun și să pot oferi tot sprijinul și dragostea necesară pentru copilul nostru. Cu toate acestea, sunt convins că, alături de Giorgi și cu ajutorul experienței sale, vom face tot posibilul pentru a ne adapta și a face față cu bine acestei noi responsabilități”, dezvăluie vedeta.

George Piștereanu, alături de Nadia Comăneci, Bromania, Codin Maticiuc

Așa cum vă spuneam, George este împlinit pe toate planurile, nu doar pe cel personal. Recent, rolul său din Miami Bici 2 a strâns foarte multe aprecieri! Alături de Bromania, Codin Maticiuc, și , filmul a cucerit România.

”După ce am văzut primul ‘Miami Bici ‘, am fost uimit de ceea ce au realizat Jesus del Cerro, Codin Maticiuc, Matei Dima și Alex Coteț cu resursele limitate pe care le-au avut iar la cum ii știu eu pe ei cel de al doilea urma sa depășească câteva recorduri. Faptul că a fost primul film românesc filmat în Los Angeles peste 190 de mii de intrări în primul weekend e o realizare.

Să fac parte din distribuția filmului a fost o adevărată plăcere. Am fost norocos să fiu implicat în acest proiect. Și asta mai ales că tocmai mă mutasem în Los Angeles de un an de zile. A fost minunat să colaborez din nou cu această echipă, cu care am creat momente memorabile pentru noi și pentru public”, spune actorul de 33 de ani.

Cum petrece actorul sărbătorile, peste Ocean

După atâta muncă și atâtea filmări, urmează însă și o perioadă mai liniștită, de relaxare, cea a sărbătorilor de iarnă. Actorul alege să petreacă aceste clipe magice în sânul familiei, peste Ocean.

”Sărbătorile de Crăciun vor fi o perioadă specială pentru noi, petrecută alături de familie. Suntem plini de bucurie și emoție, mai ales având în vedere venirea pe lume a celor doi nepoți adorabili, Hroniss și Zoe. Această perioadă magică a anului va fi cu atât mai specială și mai plină de iubire pentru noi!”, încheie George Piștereanu, pentru FANATIK.