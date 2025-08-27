Sport

Întâlnire și parteneriat de gală! Trimisul special SUA, în vizită la FRF. Ce a discutat cu Răzvan Burleanu

FRF a primit vizita reprezentantului SUA. Ce au discutat cele două părți în cadrul întâlnirii de miercuri, 27 august, la Casa Fotbalului.
Mihai Dragomir
27.08.2025 | 19:07
SUA și FRF, întâlnire la Casa Fotbalului. Ce au discutat cele două părți. Sursa Foto: frf.ro.

După ce a atins o bornă impresionantă la sectorul juvenil, FRF își continuă proiectele și parteneriatele. Răzvan Burleanu s-a întâlnit miercuri, 27 august, la Casa Fotbalului, cu trimisului special SUA pentru parteneriate globale. Ce s-a discutat în cadrul întâlnirii.

Discuție între Răzvan Burleanu și trimisului special SUA la Casa Fotbalului

FRF, obișnuită să facă vizite, dar și să primească, a avut parte de o întâlnire importantă în cadrul zilei de miercuri, 27 august, chiar la Casa Fotbalului. Paolo Zampolli, ambasador SUA și trimis special pentru parteneriate globale, a venit pentru a discuta cu Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Printre subiectele abordate s-au aflat potențiale oportunități de colaborare între SUA și România, dar au fost puse și bazele unor viitoare proiecte de diplomație sportivă, ce vor avea un rol important în strategia și dezvoltarea FRF, precum și cea a fotbalului românesc.

Paolo Zampolli și Răzvan Burleanu nu au fost însă singuri. Cei doi au fost acompaniați și de ministrul Bogdan Ivan și Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal.

Cum a reacționat FRF după episodul tragerii la sorți „măsluite” de la Cupa României

Marți, 19 august, a avut loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano. Evenimentul s-a lăsat cu scandal după un moment controversat petrecut chiar în timpul extragerii bilelor ce conțineau numele echipelor.

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, a fost în prim-plan atunci. Ulterior, FRF a transmis că „dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor.

Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea”.

Oficialul FRF a lămurit de asemenea situația ulterior, spunând că: „Îmi cer scuze pentru confuzia creată, dar nu a fost nimic intenționat. A fost o coincidență nefericită. Dacă observați cu atenție, în momentul în care am văzut că numărul de bile pe care îl introduceam în urnă crește volumul acesteia, m-am uitat să-mi dau seama în momentul în care voi trage să mă asigur ca nu cumva una din bile să cadă în exterior”, a declarat Gabriel Bodescu, potrivit Digi Sport.

