Întâlnire de gradul zero după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj! Ce și-au spus Dan Nistor și Andrei Cordea

Scandalul monstru de la CFR Cluj - U Cluj a fost generat de un conflict între Dan Nistor și Andrei Cordea. Ce și-au spus cei doi „în culise” la finalul partidei
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 12:30
Dan Nistor și Andrei Cordea au discutat imediat după CFR Cluj - U Cluj. Foto: colaj Fanatik / digisport.ro
Dan Nistor și Andrei Cordea s-au aflat în centrul evenimentelor tensionate de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. De la un conflict verbal dintre cei doi s-a ajuns la încăierarea generală de pe gazon dintre jucătorii celor două echipe, iar ulterior la reacția violentă a lui Cristiano Bergodi, cel care a sărit să îl ia la bătaie pe fotbalistul lui Daniel Pancu.

Ce au vorbit Dan Nistor și Andrei Cordea după ce au generat scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

FANATIK a aflat că fostul jucător de la FCSB l-a înjurat de mamă pe antrenorul italian, chestiune care a declanșat ieșirea acestuia, în contextul în care se cunoaște destul de bine faptul că tehnicianul are o relația specială cu mama lui și deci este destul de sensibil la astfel de chestiuni.

După finalul meciului, la flash-interviuri, Cordea a negat acest lucru, în vreme ce Nistor a susținut ferm că într-adevăr așa s-a întâmplat. Între aceste momente, între cei doi fotbaliști s-a produs un moment care nu a fost surprins de camerele de filmat. Înainte ca jucătorul lui U Cluj să înceapă să ofere declarații, el a ținut să facă o ironie la adresa rivalilor, care se bucurau destul de zgomotos în acele momente, informează digisport.ro: „Așteptăm, nu-i nicio problemă. Așteptăm, că… Nu sunt supărat, dar mă amuz de ce se întâmplă aici”. 

La scurt timp, Andrei Cordea a venit în zona respectivă pentru a-l saluta pe Dan Nistor, dar a fost întâmpinat de acesta cu următoarele cuvinte: „Nu-i frumos ce ai făcut”. Jucătorul de la CFR Cluj i-a spus adversarului său că reacția lui de pe gazon nu a fost îndreptată către el, moment în care mijlocașul de la U Cluj a conchis și a spus: „Vorbim după aia”. 

Ce au susținut Dan Nistor și Andrei Cordea la flash-interviuri

Nistor a transmis că adversarul său a făcut anumite gesturi urâte în direcția lui Cristiano Bergodi, dar a refuzat să recunoască acest lucru ulterior: „Cordea a spus că mi-a făcut anumite semne, dar nu erau pentru mine, îl las să creadă că este ca el, dar nu este. E profesionist, a jucat la nivel mare… Gesturile lui erau către mister (n.r. Cristiano Bergodi). Nu pot să le reproduc!”. 

În schimb, Cordea s-a apărat spunând că de fapt el a fost cel înjurat fără motiv în momentele respective: „Nu l-am înjurat pe Bergodi! Înainte de toate, dacă suntem bărbați, să nu vorbim la interviuri ce se întâmplă pe teren. Chipciu e un jucător matur, cu experiență și mă așteptam din partea lui să nu vorbească acestea la televizor.

Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el, se înșeală. Nu am avut nicio treabă cu el. Când a fost treaba în corner, unde a fost implicat și Chipciu, Nistor era pe bancă și m-a înjurat fără motiv”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
