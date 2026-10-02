Întâlnire de gradul 0 între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus! Se încearcă marea împăcare la naționala Portugaliei

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Federația Portugheză de Fotbal își dorește să facă pace între Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Jorge Jesus (72 de ani) după scandalul fără precedent de la echipa națională, soldat cu plecarea superstarului din cantonament înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor și chiar cu zvonuri referitoare la o posibilă retragere a sa de la prima reprezentativă.

Federația Portugheză de Fotbal încearcă marea împăcare între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

În mod evident, conducătorii fotbalului lusitan nu iau în acest moment în calcul un astfel de scenariu. În primul rând bineînțeles pentru ceea ce reprezintă Cristiano la nivel global, deci inclusiv beneficii de imagine pentru ei. Iar în al doilea rând prin prisma faptului că în acest scandal.

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Așadar, în acest context, potrivit jurnaliștilor spanioli de la , Federația va încerca o reconciliere între cei doi, iar în acest sens se dorește ca o întâlnire între ei să fie programată chiar săptămâna viitoare. Forul de la Lisabona vrea ca fotbalistul de la Al-Nassr să nu se retragă acum de la echipa națională.

Se dorește o întâlnire între cei doi săptămâna viitoare

Ci, dacă este posibil, să mai amâne acest moment măcar pentru puțin timp. Scopul principal ar fi reprezentat de organizarea unui eveniment special de retragere pentru CR7, unul de o amploare uriașă bineînțeles, așa cum se consideră că ar merita un jucător cu o astfel de carieră legendară în spate.

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În principiu, acel meci de retragere ar urma să fie organizat într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, în mod evident în primul rând prin prisma vârstei destul de înaintate a lui De menționat în acest context mai este și că inclusiv , s-a implicat deja personal pentru medierea acestei dispute dintre fotbalist și