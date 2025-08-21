Sport

Întâlnire de gradul 0 la Istanbul! Oficialii de la Bașakșehir și Universitatea Craiova au luat masa înaintea partidei. Foto

Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova se întâlnesc joi de la ora 20:45, iar oficialii celor două echipe au luat masa împreună în ziua meciului.
Daniel Işvanca
21.08.2025 | 19:28
Oficialii celor două cluburi, fotografie de colecție la dineul oficial dinaintea partidei FOTO: X / @ibfk2014

Universitatea Craiova este în fața unei performanțe importante pe plan european, fiind la doar două jocuri de calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Istanbul Bașakșehir este adversara formației din Bănie, iar manșa tur a acestei duble are joc la Istanbul și este transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2.

Întâlnire între oficialii celor două cluburi, înaintea meciului de joi seară

Istanbul Bașakșehir este adversarul de care trebuie să treacă Universitatea Craiova pentru a se califica pe tabloul principal al UEFA Conference League. Oltenii au trecut de FK Sarajevo și Spartak Trnava în tururile precedente, dar acum va da peste cel mai puternic adversar de până acum.

Partida de la Istanbul va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2, iar Mirel Rădoi este încrezător că echipa sa poate produce surpriza în această dublă și să plece cu un rezultat mare la partida tur. În ziua meciului, oficialii celor două cluburi s-au întâlnit la masă. Adrian Racoviţă, Sorin Cârțu, Ovidiu Costeșin și Sabin Hera au fost din partea oltenilor. La dineul oficial a participat și delegatul UEFA pentru acest joc.

Istanbul Bașakșehir a jucat un singur meci oficial în sezonul 2025/26. Aceștia au debutat în noul sezon din Superliga Turciei și au primit pe teren propriu vizita celor de la Kayserispor. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar golul gazdelor a fost înscris de croatul Ivan Brnic.

Mirel Rădoi a prefațat disputa cu Istanbul Bașakșehir

Istanbul Bașakșehir este de departe cel mai puternic adversar al Universității Craiova din acest sezon european, dar formația antrenată de Mirel Rădoi este încrezătoare că le poate ține piept turcilor, având în vedere parcursul aproape perfect din campionat.

„Au un antrenor foarte experimentat, care ceea ce practica în ultimii ani la echipele unde a fost se vede foarte ușor la orice echipă. O echipă foarte compactă și agresivă când are posesia balonului, foarte ofensivă, cu dinamică și mișcare foarte bună a jucătorilor. Și evident că nu poți face asta dacă nu ai un lot de jucători foarte buni.

La nivel de echipă trebuie să fim foarte compacți pentru a putea avea în permanență dublaje și a le cât mai puțin spațiu între compartimentele noastre. Au jucători foarte valoroși, care din una, două atingeri pot dezechilibra apărarea adversă sau pot finaliza. E cea mai importantă dublă a sezonului, în campionat se mai pot întâmpla multe lucruri. Orice mică poate fi fatală și decisivă pentru calificare.

Am luat informații vizavi de echipă de la antrenorii turci sau foștii jucători și ni s-a transmis că, după Fenerbahce, Bașakșehir, orice greșeală o ai, o fructifică la maxim și îți poate da gol.

Eu nu joc, ca să îmi fie teamă, deși mie îmi plăceau astfel de atmosfere, am jucat aici contra lui Galatasaray cu Steaua (n.r. FCSB), nu poate fi ceva mai frumos în fotbal decât sa fie suporteri fanatici ca în Turcia în tribune, indiferent că sunt cu tine sau împotriva ta. Așa că sper ca mâine să fie o atmosferă frumoasă și să îi motiveze pe jucători.

Venisem cu o forfecuță la mine, dar mi-au oprit-o în aeroport. Încă o dată spun, nu joc eu, este între jucători, iar ultima calificare s-a pierdut la penalty”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
