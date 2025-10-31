Sport

Întâlnire de gradul zero! Demis recent de la echipă, antrenorul s-a văzut cu directorul sportiv al lui Dinamo pe Arena Națională. Foto

La nici două săptămâni după ce a fost demis de echipa de club, antrenorul a fost văzut împreună cu directorul sportiv al lui Dinamo înainte de meciul cu CFR Cluj de pe Arena Națională
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
31.10.2025 | 21:00
ULTIMA ORĂ
Rămas fără echipă, Bogdan Lobonț a fost zărit în tribune înainte de Dinamo - CFR Cluj, alături de directorul sportiv al bucureștenilor. Foto: Colaj FANATIK
Bogdan Lobonț încă își caută calea în cariera de antrenor. Fostul portar a fost demis recent de la Olimpia Satu Mare, iar la nici două săptămâni a fost zărit pe Arena Națională înainte de Dinamo – CFR Cluj.

Bogdan Lobonț, întâlnire cu directorul sportiv al lui Dinamo înainte de Dinamo – CFR Cluj

Dinamo – CFR Cluj este unul dintre meciurile importante ale ultimei etape din turul campionatului regulat, alături de U Craiova – Rapid și U Cluj – FCSB. Proaspăt demis de la Olimpia Satu Mare, Bogdan Lobonț a fost prezent pe Arena Națională pentru a-și vedea fosta echipă. Înainte cu 15 minute de fluierul de start al partidei, „Pisică” a fost zărit în tribune alături de unul dintre oficialii lui Dinamo, mai exact Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor roșii”.

Bogdan Lobonț și Cosmin Mihalescu pe Arena Națională înainte de Dinamo - CFR Cluj
Bogdan Lobonț și Cosmin Mihalescu pe Arena Națională înainte de Dinamo – CFR Cluj. Foto: FANATIK

Fostul portar a evoluat în două perioade pentru formația din Ștefan cel Mare. Prima dată el a îmbrăcat tricoul „alb-roșu” fiind împrumutat de la Ajax, în sezonul 2001/2002, iar al doilea descălecat a avut loc între experiențele de la Fiorentina și AS Roma, mai exact între anii 2007 și 2009.

Bogdan Lobonț nu a avut succes ca antrenor până în acest moment

Lobonț și-a început cariera de antrenor la U Cluj, echipă pe care a antrenat-o în Liga a II-a. Deși a avut o serie de rezultate bune, el a plecat după ce nu a reușit să promoveze echipa în prima ligă la finalul sezonului 2018/2019. Fostul portar a fost și selecționer al naționalei U20, acolo unde a înregistrat o serie de rezultate dezastruoase, precum 0-5 cu Elveția, 0-7 cu Italia, 0-4 cu Germania sau 1-6 cu Anglia, dar a și reușit trei victorii, toate cu scorul de 2-1, contra Poloniei, Portugaliei și Cehiei.

În ultima sa experiență în antrenorat, el a preluat Olimpia Satu mare și a promovat-o în Liga a II-a. Cu toate acestea, lipsa rezultatelor și faptul că echipa se află pe ultimul loc în al doilea eșalon după 11 etape, cu doar 4 puncte acumulate, i-au fost fatale tehnicianului de 47 de ani.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
