Întâlnire de gradul zero! Demis recent de la echipă, antrenorul s-a văzut cu directorul sportiv al lui Dinamo pe Arena Națională. Foto

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț încă își caută calea în cariera de antrenor. Fostul portar a fost demis recent de la Olimpia Satu Mare, iar la nici două săptămâni a fost zărit pe Arena Națională înainte de Dinamo – CFR Cluj.

Bogdan Lobonț, întâlnire cu directorul sportiv al lui Dinamo înainte de Dinamo – CFR Cluj

Dinamo – CFR Cluj este unul dintre meciurile importante ale ultimei etape din turul campionatului regulat, alături de U Craiova – Rapid și U Cluj – FCSB. Proaspăt demis de la Olimpia Satu Mare, Bogdan Lobonț a fost prezent pe Arena Națională pentru a-și vedea fosta echipă. „Pisică” a fost zărit în tribune alături de unul dintre oficialii lui Dinamo, mai exact Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor roșii”.

ADVERTISEMENT

Fostul portar a evoluat în două perioade pentru formația din Ștefan cel Mare. Prima dată el a îmbrăcat tricoul „alb-roșu” fiind împrumutat de la Ajax, în sezonul 2001/2002, iar al doilea descălecat a avut loc între experiențele de la Fiorentina și AS Roma, mai exact între anii 2007 și 2009.

Bogdan Lobonț nu a avut succes ca antrenor până în acest moment

Lobonț și-a început cariera de antrenor la U Cluj, echipă pe care a antrenat-o în Liga a II-a. Deși a avut o serie de rezultate bune, el a plecat după ce nu a reușit să promoveze echipa în prima ligă la finalul sezonului 2018/2019. Fostul portar a fost și selecționer al naționalei U20, acolo unde a înregistrat o serie de rezultate dezastruoase, precum 0-5 cu Elveția, 0-7 cu Italia, 0-4 cu Germania sau 1-6 cu Anglia, dar a și reușit trei victorii, toate cu scorul de 2-1, contra Poloniei, Portugaliei și Cehiei.

ADVERTISEMENT

În ultima sa experiență în antrenorat, el a preluat Olimpia Satu mare și a promovat-o în Liga a II-a. Cu toate acestea, tehnicianului de 47 de ani.