Întâlnire de gradul zero în Sala Polivalentă din București! Prezență rară a miliardarului din umbră, care a salvat Dinamo. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo București are un parcurs destul de slab în această ediție de Liga Campionilor. „Dulăii” se află pe ultima poziție în grupă, iar joi i-au întâlnit pe nemții de la Fuchse, care se luptă la prima poziție. FANATIK a observat în Sala Polivalentă o prezență extrem de discretă pentru Dinamo: Marian Iuhasz.

Marian Iuhasz, prezent la Sala Polivalentă. Alături de cine a urmărit meciul Dinamo – Fuchse Berlin

Marian Iuhasz este un personaj mai puțin cunoscut în spațiul public, asta doar pentru că el și-a dorit să rămână „în umbră”. În ultimii ani, miliardarul a fost un sponsor discret al „câinilor”, contribuind semnificativ la revenirea lui Dinamo în topul celor mai bune echipe din România.

ADVERTISEMENT

Deși este o prezență rară, Marian Iuhasz nu a lipsit de la meciul dintre Dinamo și Fuchse Berlin, de la Sala Polivalentă din București. El a urmărit partida de handbal din Liga Campionilor în compania a doi foști jucători ai lui Dinamo: Marius Niculae și Ionuț Badea.

Tot la partida de Champions League dintre Dinamo și Fuchse au mai asistat personalități precum Radu Voina, Bogdan Voina, Vali Ghionea și Cristina Vărzaru.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Marian Iuhasz

Marian Iuhasz este un fan înrăit al celor de la Dinamo și membru al DDB. De-a lungul timpului, omul de afaceri a ajutat clubul cu sume importante fără să regrete o secundă.

ADVERTISEMENT

În 2021, FANATIK iar „câinii” au disputat un amical de lux contra lui Galatasaray. „Marian Iuhasz e prietenul meu, pe care îl respect foarte mult și țin la el. E un mare dinamovist, ține financiar, împreună cu DDB, clubul în viață de luni de zile”, explica Cornel Dinu pentru FANATIK.

Miliardarul Marian Iuhasz este un om de afaceri cu o reputație foarte bună în România, mai ales datorită companiei sale, care a cunoscut un adevărat succes pe piață în ultimii 20 de ani. El deține Delta Glass, firmă ce se ocupă cu producția de ferestre și alte elemente de construcție din sticlă.