Întâlnire de gradul zero între Săndel, tatăl Andreei Bălan, și tenismenul Victor Cornea. Ce și-au spus bărbații din viața fostei vedete de la Antena 1? Declarații exclusive!

Pe 16 octombrie, la Sala Palatului, Andreea Bălan a avut concertul aniversar, intitulat ”Povestea sufletului meu”. Artista a avut alături oameni dragi și a cântat pe aceeași scenă alături de tatăl ei. Cu această ocazie Săndel Bălan și-a întâlnit pentru prima dată viitorul ginere. Ce impresie i-a lăsat tenismenul?

Săndel Bălan și Victor Cornea, față-n față pentru prima dată

și Victor Cornea se iubesc pătimaș de mai bine de un an. Deși relația lor a avansat rapid, dar frumos, tatăl artistei nu a avut ocazia să-și cunoască viitorul ginere. Acest lucru s-a întâmplat cel mai probabil din cauza faptului că Andreea și tatăl ei nu au avut o relație prea apropiată, fiind mereu urme de reproșuri între ei.

Ei bine, pe 16 octombrie artista a îngropat securea războiului și a concertat alături de cel care i-a dat viață, la Sala Palatului. Cu această ocazie, Săndel Bălan și s-au întâlnit pentru prima dată. FANATIK a reușit să stea de vorbă cu tatăl cântăreței care ne-a mărturisit că Victor este un bărbat educat. De asemenea, Săndel Bălan a mai specificat că o vede pe Andreea foarte fericită și liniștită alături de sportiv.

„Am făcut cunoștință cu el acum, când am fost la Sala Palatului. Mie mi-a plăcut tare mult băiatul ăsta. Este educat, are cam toate ingredientele. Știam că Andreea are o afinitate pentru oamenii care sunt instruiți, pregătiți, educați, care au un suflet frumos. Mie mi-a plăcut de el.

Am stat mai mult în cabină la Andreea cu soția și cu nepoțelele. Acolo a stat și el și am mai vorbit. Este relația care pe ea o face fericită. Am văzut-o că este foarte liniștită. De băiatul ăsta mi-a plăcut și mie și soției. Ei se întâlnesc mai des în București, am înțeles că vine în vizită pe acolo”, ne-a declarat Săndel Bălan, în exclusivitate.

„Sunt foarte mândru și recunoscător”

Spectacolul de la a fost un real succes. Momentul dintre Andreea și tatăl ei, Săndel Bălan, a fost unul cu adevărat emoționant, mai ales că cei doi au revenit la sentimente mai bune, după perioada agitată pe care au traversat-o. Întrebat ce trăiri l-au încercat atunci când a cântat alături de fiica sa, Săndel Bălan a mărturisit că a fost senzațional.

„M-am simțit senzațional de bine. Pentru mine este ca o recunoștință faptul că Andreea s-a gândit la acel moment, să fim împreună pe scenă și să cântăm o melodie pe care și ea o știa foarte bine, Flori de Tei.

Este o melodie pe care eu am cântat-o când eram student.Melodia a fost compusă de mine și de Costel Iordache, pe vremea când eram eu la facultate. A cântat-o și trupa Andre, dar modificată și adusă pe zona de pop-dance. Inițial, ea a fost în zona de folk”, a povestit tatăl Andreei Bălan pentru FANATIK.

„Relația dintre noi s-a încălzit”

De asemenea, Săndel Bălan a specificat că acum el și fiica sa sunt mai apropiați, după o perioadă în care nu și-au vorbit prea mult. Deși relația lor nu a fost mereu una roz, tatăl artistei susține că este mândru de tot ce a realizat Andreea Bălan. De asemenea, experiența de la Sala Palatului l-a făcut să își mai dorească și alte spectacole alături de fosta jurată de la Te cunosc de undeva.

„Într-adevăr ne-am împăcat, pentru că ne vorbeam destul de puțin în ultima perioadă. Sunt mândru de ea pentru tot ceea ce a realizat. Îmi doresc în continuare apariții alături de Andreea, în limita în care se poate face acest lucru. Dacă se poate înregistra piesa în studio și să apărem în niște evenimente mari, cum a fost acesta de la Sala Palatului. A fost un moment prea frumos și prea elegant.

Important e ca Andreea să se bucure de spectacolul frumos. A fost un eveniment extraordinar de bine pregătit. Sunt tare mândru și recunoscător că am avut ocazia să cânt împreună cu ea pe aceeași scenă. Relația dintre noi s-a încălzit, așa cum este normal să fie o relație între tată și fiică. Are un drum frumos pe care merge, este pe primul nivel ca artist”, ne-a mai dezvăluit acesta.

Cât de mult s-a muncit pentru spectacol

Spectacolul care a avut loc la Sala Palatului a fost unul de mare amploare, iar pregătirile au durat luni de zile. Andreea Bălan a repetat foarte mult timp ceea ce trebuie să spună în fața publicului, iar totul a ieșit așa cum și-a propus, până la cel mai mic detaliu.

„A muncit pentru spectacol, luni de zile. A venit la repetiții și și-a ales vorbele pe care trebuie să le spună pe scenă. A ieșit totul foarte frumos și momentul nostru a fost, din punct de vedere muzical, senzațional, impresionant. Unde s-a mai văzut tată și fiică să cânte pe aceeași scenă?!

Lumea din sală s-a ridicat în picioare când am cântat cu ea, a fost un succes foarte mare. Mi-a plăcut mult și sunt tare mândru de ea. I-am spus și pe scenă că: ”Tata te iubește, la fel și pe nepoțelele dragi și pe bunica, care este o femeie puternică și frumoasă”. Sunt recunoscător.”, a punctat, vădit emoționat, Săndel Bălan.

Vedeta de la Antena 1 nu este prima dată când urcă pe scenă alături de tatăl ei. Cei doi au mai avut o reprezentație în urmă cu câțiva ani, la Te Cunosc de Undeva. La vremea respectivă, Săndel Bălan s-a pregătit o perioadă de două luni pentru a avea o interpretare fără cusur.

„Noi am mai avut apariții extraordinare. La ”Te Cunosc de Undeva” l-am interpretat pe Al Bano și ea pe Romina Power, acum vreo trei sau patru ani. A ieșit un moment de mare clasă, de mare senzație. M-am pregătit, cred, vreo 2 luni, pentru piesa ”Felicita”, care este destul de grea”, ne-a spus în închiere, tatăl Andreei Bălan.