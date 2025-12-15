Întâlnire de gradul zero pentru Sorana Cîrstea. A mers să susțină o legendă a sportului mondial, care a doborât un record

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a ales o experiență inedită în vacanța de iarnă. A lăsat căldura din Dubai, acolo unde este rezidentă, și a dat o fugă în Europa. Înainte de a ajunge în România, pentru sărbătorile de iarnă, românca s-a oprit în Elveția.

Sorana Cîrstea a susținut-o pe Lindsey Vonn

Ea a asistat la un moment istoric, petrecut la St. Morritz. Acolo, americanca Lindsey Vonn a devenit cea mai în vârstă câștigătoare a unei etape de Cupă Mondială de schi. A făcut asta la 41 de ani, revenind în sport după cinci ani.

Victoria lui Vonn a fost a 83-a din carieră. Doar compatrioata sa, Mikaela Shiffrin (104), și marele schior suedez Ingemar Stenmark (86) au câștigat mai multe curse din Cupa Mondială de schi alpin decât Lindsey.

„Asta mă face foarte fericită și foarte entuziasmată, nu am încetat niciodată să cred în mine. Am muncit din greu în ultimele 12 luni pentru a redescoperi ceea ce știam că sunt capabilă și astăzi cred că le-am arătat tuturor”, a declarat Lindsey Vonn, care concurează cu o proteză de titan la unul dintre genunchi.

Sorana Cîrstea a fost alături de americancă, iar la final a avut șansa de a se fotografia cu ea. S-a întâlnit și cu Belinda Bencic, una dintre bunele ei prietene din circuitul WTA, care de curând a devenit mamă.

Românca a anunțat că 2026 va fi ultimul an în WTA

Românca a terminat anul 2025 pe locul 43 mondial, o clasare meritorie pentru o sportivă de 35 de ani. .„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit.

Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui «la revedere». Deocamdată nu este un rămas bun, ci un «ne mai vedem o dată». Încă mai am multe lucruri pe care vreau să le perfecționez, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei.

A strâns aproape 11 milioane de dolari din tenis

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne datoare pe veci. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea, prin intermediul paginii sale oficiale de Instagram.

Sorana a câștigat în cariera ei, întinsă pe parcursul a 20 de ani, 572 de meciuri și a pierdut 437. Și-a adjudecat trei titluri WTA și a strâns 10.824.928 dolari,