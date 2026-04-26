Întâlnire de gradul zero Şumudică – Gâlcă, în ziua meciului Dinamo – Rapid: “De ce dai în jucătorii tăi acum?”

Costel Gâlcă a incendiat, din nou, atmosfera de la Rapid înaintea meciului cu Dinamo. Antrenorul giuleştenilor a criticat conducerea pentru transferurile făcute, . Giuleştenii sunt favoriţi în derby după ce Dinamo a jucat 120 de minute în semifinala Cupei, cu trei zile în urmă. „Câinii” au pierdut calificarea la loviturile de departajare în faţa Universităţii Craiova.

Marius Şumudică, întâlnire de gradul zero cu Costel Gâlcă în ziua meciului Dinamo – Rapid!

Marius Şumudică a dat nas în nas cu Costel Gâlcă în timp ce mergea cu maşina prin Bucureşti, echipa Rapidului ieşind la o plimbare prin parcul Herăstrău în ziua meciului. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Şumi l-a pus la zid pe actualul antrenor pentru „prestaţia” de la ultimele două conferinţe de presă:

„Ia uite cum dau peste el, treceam cu maşina, merg la biserică şi pac autocarul Rapidului parcat pe dreapta şi Gâlcă se plimbă pe lângă mine. Mie Gâlcă mi se pare un tip aşezat. Dar asta place în România la ora actuală. Dacă eşti fit, te îmbraci frumos, casual, eşti băiat bun, nu vorbeşti. Asta place în momentul de faţă ca să ajungi antrenor. Să îţi tragi puloverul în jos peste funduleţ. Asta se caută în momentul de faţă.

Eu ce vreau să spun: două momente inoportune pentru Gâlcă din punctul meu de vedere. Conferinţa de presă înaintea meciului cu Universitatea Craiova când îl distruge pe Dobre şi la acel moment am fost destul de vehement. Al doilea, conferinţa de presă de acum, în care a venit cu altceva spunând că cei din conducere nu au adus ceea ce trebuiau să aducă, că junt jucători de pe banca de rezerve. Că jucătorii nu pot să alerge, că vor juca cei care pot să alerge. Ok, să zicem.

Dar de ce n-ai zis aceste lucruri în iarnă. De ce ai fost de acord cu conducerea până acum şi când apare penuria de rezultat începi să vorbeşti. Eu asta nu am înţeles şi nu cred că e bine pentru Gâlcă. Eu nu stau să îl judec, că iar o să spună lumea că bag băţul prin gard, cum a spus şi de Lennon şi de toată lumea. Nu înţeleg de ce faci lucrul ăsta şi, implicit, spui că jucătorii n-au valoare. Jucătorii, conducerea, toată lumea e vinovată, doar tu nu eşti vinovat”, a spus Şumudică.

Salariile uriaşe pe care le au Mauro Pederzoli şi Olimpiu Moruţan la Rapid: „E un efort inimaginabil”

Fostul antrenor al Rapidului a spus că ieşirile lui Constantin Gâlcă de la conferinţele de presă denotă lipsa de asumare. Şumudică e de părere că oficialii Rapidului au făcut eforturi uriaşe pentru a întări lotul, spunând că directorul sportiv Mauro Pederzoli câştigă 18.000 de euro lunar, iar salariul lui Moruţan ajunge la 40.000 de euro:

„Eu când am pierdut şi n-am mai avut şanse am ridicat mâna şi mi-am asumat. Antrenorii ăştia nu prea mai plac, chiar dacă ţi-o iei în cârcă tu. Nu ştiu cum a gândit. E clar că vrea să o ia de pe el, e şi protestul galeriei în momentul de faţă şi vrea să iasă din acest decor în momentul de faţă. Probabil vrea să nu fie atât de asumat. Dacă vrei să faci lucrurile astea o faci în perioada de pregătire. Hai să vedem ce a adus Rapidul: un director sportiv plătit cu o sumă incredibilă. Înţeleg că ia 18.000 de euro, un salariu extraordinar.

Îţi permiţi să îl aduci pe Moruţan şi toată lumea spune că e cel mai bun transfer făcut de un club din România. Şi îl plăteşti cum îl plăteşti pe Moruţan. Deci, conducerea Rapidului a făcut eforturi. Îl aduci pe Paraschiv, pe care mulţi au vrut să îl ia de la Oviedo. Am spus că nu e pe spiritul Rapidului şi uite că, aşa cum e el, Şumudică are dreptate. Să nu dea diseară vreo trei goluri şi să îmi închidă gura. Conducerea a făcut eforturi. Să îl iei pe Moruţan e un efort inimaginabil. A venit Kramer, un jucător care a fost pe unde a fost.

(Moruţan are 40.000 de euro pe lună), Unde e vina conducerii când îţi aduce un astfel de jucător? Ăştia mă urmăresc cu autocarul. Bine că au geamuri fumurii, că poate îmi făceau cu mâna. Nu îşi avea sensul o astfel de conferinţă de presă. Eu ştiu că Dan Şucu şi Victor Angelescu nu iau decizii peste capul antrenorului. Şi nu ştiu de ce să faci asta. Sper să nu îşi pună amprenta pe jocul echipei. Să nu uităm, Rapidul i-a ţinut pe Dobre, pe Petrila. Îl ţine pe Borza.”, a spus fostul antrenor al Rapidului la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid, favorită cu Dinamo! Şumudică nu înţelege ieşirea lui Gâlcă: „De ce dai în jucători acum?”

Marius Şumudică a declarat că Rapidul este favorită în confruntarea cu Dinamo şi nici din acest punct de vedere nu înţelege declaraţiile lui Cosntantin Gâlcă înaintea unui meci de o asemenea importanţă. Fostul antrenor al giuleştenilor e de părere că jucătorii suferă după astfel de declaraţii:

„Am fost surprins. Îl ştiam un băiat aşezat, echilibrat. Probabil că preisunea din momentul de faţă nu îşi avea rostul. De 12 ani de zile Dinamo nu câştigă cu Rapid, joci la două zile distanţă după un eşec. Atârnă plumb în ghetele picioarelor de la Dinamo. De ce să dinamitezi asta? Ai nevoie de trei puncte şi te înscrii cu şanse mari la baraj. Dă şi în jucători. De ce dai în ei acum?

Ştiţi ce înseamnă 40.000 de euro în Franţa? Înseamnă 80.000 de euro. Nu sunt jucători în Ligue 1 în Franţa care să ia atâta. Nu faci aşa ceva când mai ai patru meciuri şi ai nevoie de jucători. Şi cu Dobre… ai nevoie de el, nu faci aşa ceva. Aaa, că o să ai o discuţie în vară cu el, foarte bine. Rapidul a avut mare noroc de a ajuns unde a ajuns. Daţi-mi un meci în care au distrus un adversar. Noi am bătut Farul cu 5-0 şi 3-1 la Constanţa cu Hagi pe bancă. Pe Arena Naţională îmi intră Stolz neîncălzit că îi băteam pe FCSB în 10 oameni. Daţi-mi un meci extraordinar al Rapidului în acest sezon…

Cred că jucătorii suferă şi îi deranjează. Dacă nu îţi aduci jucătorii pe care îi doreşti şi cei care au venit au fost aduşi peste capul tău, ridică mâna şi pleacă. Ieşi public şi spui că n-ai vrut jucătorii ăştia, dacă faci astfel de afirmaţii acum. , spunea acelaşi lucru. Pentru ce dinamitezi situaţia? Ai şansa să ajungi în cupele europene. Nu ştiu, pentru mine…”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.