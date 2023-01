Întâlnire emoționantă între Alexia și colegii răniți grav în accidentul de autocar: “I-am văzut mâna și mi-a fost frică să o iau”

Fata care și-a recăpătat mâinile pierdute în accidentul de la Pașcani a stat de povești cu prietenii săi și momentele emoționante nu au lipsit.

Alexia și-a reîntâlnit colegii răniți în accident

Elena și Silviu se aflau și ei în autocarul morții care a ieșit de pe drum din cauza unui șofer iresponsabil. Supraviețuitorii au vorbit pentru cum au văzut moartea cu ochii, deși i-au atras atenția șoferului de autocar să meargă mai încet.

”Noi cu o curbă înainte era să ne răsturnăm şi noi atunci am început să ţipăm, să-i spunem şoferului să meargă mai uşor că sunt copii în spate, dar a mers în continuare şi în câteva secunde mi s-a schimbat viaţa”, rememorează cu groază Elena, prietena în vârstă de 16 ani a Alexiei.

”Era mult sânge, am văzut-o pe Alexia era pe jos, că noi stăteam împreună. Eram lângă Alexia şi a fost o fracţiune de secundă, în două secunde ni s-a schimbat viaţa.

că am vrut să o ajut şi până am ieşit de acolo nu m-am mişcat de acolo. Tot am încercat să ne ajutăm între noi. A fost o minune că suntem în viaţă şi că am dat peste nişte doctori absolut minunaţi. Înainte eram mai imatură, mai copilă”, completează tânăra.

Din fericire pentru Alexia, fratele său Eric a dat dovadă de sânge rece și i-a cules membrele retezate. Elena a fost ajutată de un alt erou, un băiat pe nume Silviu. Cu răni la cap și cu brațul rupt, Silviu a găsit puterea interioară să își ajute colegii răniți.

să uit de momentele alea, mai mult când am sunat o pe mama şi a realizat şi ea ce se întâmplă. Eu credeam că e un vis ce se întâmplă. Cel mai greu a fost când am ajuns acasă şi am realizat ce se întâmplă”, rememorează și Silviu.

”Perioada a fost foarte grea, copilul a fost traumatizat, dar astăzi sunt fericiţi. Nici noi adulții nu am fi așa puternici ca ei”, povestește mama lui Silviu, Duță Marlena.

Între timp, Alexia își reface viața și a primit vești bune din partea medicilor care au operat-o 20 de ore pentru a-i reatașa brațele pierdute în accident: dacă totul decurge conform planului, fata va putea să-și folosească brațele în aproximativ un an de zile.