Victor Angelescu, cu mâna în ghips la derby-ul Rapid – FCSB. Cum a reacționat când a dat nas în nas cu Cristi Săpunaru la Arena Națională. Foto

Rapid și FCSB se întâlnesc în această seară pe „Național Arena”, în derby-ul etapei cu numărul 6 din Superliga României. Cristi Săpunaru, fostul jucător al grupării giuleștene, a ajuns devreme la stadion. În timp ce stătea la poze cu suporterii, pe lângă el a trecut nimeni altul decât Victor Angelescu.

Cristi Săpunaru, în tribune la Rapid – FCSB

După ce fundașul central s-a retras din fotbalul profesionist, planul inițial era ca el să preia o funcție oficială la Rapid. Până la urmă, postul de director sportiv a fost preluat de italianul Mauro Pederzoli.

iar fanii s-au înghesuit la poze și autografe înaintea meciului cu FCSB din campionat. Fostul fotbalist a acceptat cererile micuților cu zâmbetul pe buze. El chiar a fost întrebat de un puști de ce s-a lăsat de fotbal și i-a răspuns că ar avea o accidentare la picior.

Victor Angelescu s-a făcut că nu îl vede pe Săpunaru

În timp ce stătea la poze, pe lângă Cristi Săpunaru a trecut acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, cu mâna în gips. Oficialul formației giuleștene l-a văzut pe fostul fotbalist, însă nu a mers să îl salute. Vezi video.

Angelescu și-a rupt mâna înainte de Rapid – FCSB

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Gruia, s-a prezentat la meciul din această seară cu mâna imobilizată. În urmă cu doar câteva zile, acesta a căzut destul de urât la fotbal, iar doctorii i-au pus-o în gips.

Deși a avut ghinion și nu se va putea baza pe mâna dreaptă în următoarea perioadă, Victor Angelescu speră ca jucătorii de la Rapid să aibă parte de mai mult noroc în meciul cu FCSB și să câștige cele trei puncte.

„Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, e o chestie care a afectat și clubul. E o legendă a noastră și ar putea reveni în club. Îl înțeleg și pe el că e supărat, dar noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut în acest sezon. Am avut oportunitatea de a-l aduce pe Mauro (n.r. – Mauro Pederzoli) prin prisma relațiilor pe care domnul Șucu le are în Italia și s-a luat această decizie.

Cred că pentru Rapid este o decizie foarte bună, deoarece nu am avut în România un director sportiv cu atâta experiență. După aceea a apărut acel scandal care a afectat foarte mult clubul și nu e normal”, spunea Victor Angelescu în luna iulie.

Echipele de start la Rapid – FCSB:

Rapid (4-3-3): Stolz- Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza- Christensen, Keita, Gojkovic- Hazrollaj, Baroan, Dobre; Rezerve: Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic; Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB (4-3-3): Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Fl. Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu; Rezerve: Udrea, Zima – V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian; Antrenor: Elias Charalambous