Întâlnire între Sud Dinamo și oficialii „câinilor”! Andrei Nicolescu a lipsit, dar a ieșit la atac după ce a fost înjurat de ultrași: „Fetița mea de 13 ani a început să plângă!”

Andrei Nicolescu tună și fulgeră după întâlnirea dintre conducere și Sud Dinamo

Sud Dinamo s-ar putea întoarce în tribună la derby-ul cu Rapid, programat luni, 12 mai, de la ora 21:00, pe Arena Națională. La ultimul meci în care „câinii” au fost gazde, cu CFR Cluj, ultrașii nu s-au prezentat la meci, anunțând motivul demersului printr-un comunicat.

Măsurile abuzive și complet nejustificate impuse de aceste entități pentru motive care sfidează logica, nu fac decât să dăuneze grav spiritului sudist, identității noastre și exprimării ultra’ într-un mod coerent. Pionii nu ne pot muta în stadion ca într-o piesă de șah pentru că miza e doar la noi. Noi nu facem compromisuri! FCD SUD – liberi să fim ultra’, Dar azi, în afara stadionului!”

Apoi, Sud Dinamo și-a făcut prezența la derby-ul cu FCSB, jucat de Dinamo în deplasare. Ultrașii au stat la inelul 2 al peluzei și .

„Eu nu știu ce conflict există”

Conform , între club și suporteri s-a încercat o reconciliere. Miercuri, 7 mai, cele două părți au avut o întâlnire în urma căreia e posibil ca Sud Dinamo să revină la meciul de acasă cu Rapid și să își reia locul obișnuit de la Tribuna a 2-a. Andrei Nicolescu a absentat însă de la această întâlnire.

„Eu nu știu ce conflict există. Acum două săptămâni, împreună cu doi reprezentanți din Peluza Sud și reprezentanții Jandarmeriei, cu acționari și oficiali din conducerea clubului am făcut o întâlnire comună, prin care am încercat să găsim niște soluții pentru viitor.

Și am reușit, eu ca reprezentant al clubului, să smulg Jandarmeriei promisiunea că, de anul viitor, tratamentul pentru Peluza Sud va fi diferit, în sensul că pentru meciurile cu grad minim de risc, în care suporterii adverși vor fi până în 600, ei să aibă garantat un loc în Peluza Sud”.

„Îmi cer scuze că m-am implicat, nu o s-o mai fac, pentru că ei sunt băieți mari”

„În meciurile cu grad ridicat de risc, ei să stea la tribuna a doua, în partea de sud, fără să mai existe alte probleme legate de identificare. Cu mențiunea că anul acesta, pentru ultimele trei meciuri, trebuie să găsim o soluție, să nu derogăm de la regulile stabilite în certificatul de omologare.

Toată lumea a plecat mulțumită de la acea întâlnire, iar pe mine mă amuză că cei doi reprezentanți de la Sud chiar mi-au mulțumit pentru ce am reușit. După am aflat că ei au avut impresia, cumva, că în urma discuției dintre mine și Jandarmerie, sectorul lor nu a fost la vânzare.

M-am interesat, biletele au fost la vânzare, dar în ultimele trei zile și, de aici, s-a iscat ceva în mediilor ceva. Eu am înțeles că ei sunt un grup elitist și îmi cer scuze că m-am implicat, nu o s-o mai fac, pentru că ei sunt băieți mari. Nu era în fișa postului să fac asta, am vrut să ajut. Singura situație neplăcută pentru mine a fost că a venit fetița mea în vârstă de 13 ani la meci și a început să plângă, în rest, toată lumea să fie sănătoasă”, a declarat Andrei Nicolescu, joi, 8 mai, pentru

Înainte de protestul ultrașilor de la Sud Dinamo, Andrei Nicolescu, a transmis, la un podcast, că Dinamo plătește o amendă mare la fiecare meci, către Jandarmeria, din cauză că suporterii stau la Tribuna a 2-a și, altfel, roș-albii nu respectă manualul de omologare semnat cu autoritățile la începutul stagiunii.