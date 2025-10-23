Întâlnire istorică între Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic. Ce au făcut cei doi sportivi de renume

ADVERTISEMENT

Un cunoscut club de tenis din Lisabona a fost locul unui eveniment remarcabil. În urmă cu puțin timp a avut loc o întâlnire istorică între Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic. Iată ce au făcut cei doi sportivi de renume atunci când s-au văzut în Portugalia.

Întâlnire istorică între Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic

Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic au avut mereu cuvinte de laudă unul pentru celălalt. Ambii au atins performanțe uriașe în sporturile pe care le practică de ani buni și la care nu au de gând să renunțe în perioada următoare.

Fotbalistul, în vârstă de 40 de ani, și tenismenul mai mic cu 2 ani au bifat recent o întrevedere unică. Cu siguranță, aceasta va rămâne în amintirea tuturor pentru că este memorabilă. Cei doi s-au văzut în Lisabona.

Întâlnirea istorică s-a petrecut într-un club de tenis, unde sportivii au făcut schimb de cadouri. Acestea sunt simbolice, nefiind vorba de daruri în valoare de mii de euro. Cu această ocazie, i-a oferit sârbului un echipament sportiv.

Aceasta a fost semnat, având o importanță deosebită pentru Novak Djokovic. De asemenea, Cristiano Ronaldo a primit din partea jucătorului de tenis un tricou cu sponsorul său principal, dar și o rachetă cu un mesaj inedit.

Mesajul de pe racheta de tenis este „Pentru Cris, CR7 Siuuu”, scrie . Aceasta face trimitere la strigătul pe care fotbalistul de 40 de ani îl folosește pentru a-și celebra golurile pe care le dă în timpul meciurilor.

Cristiano Ronaldo, sursă de inspirație pentru Novak Djokovic

Cristiano Ronaldo are 40 de ani, dar nu se gândește să se retragă. Fotbalistul portughez evoluează pe postul de atacant și este căpitan al naționalei Portugaliei, dorind să atingă 1.000 de goluri. Până acum a marcat 948 de reușite.

Mai mult decât atât, sportivul are una dintre cele mai longevive cariere. Acest aspect pare să fie o sursă de inspirație pentru multe persoane din domeniul sportiv. Novak Djokovic a recunoscut că îl ia drept exemplu.

„Longevitatea este una dintre cele mai mari motivații ale mele. Vreau cu adevărat să văd cât de departe pot ajunge. Dacă ne uităm la sporturile globale, LeBron James, care are 40 de ani, este încă în formă.

Cristiano Ronaldo și Tom Brady au jucat până la vârsta de 40 și ceva de ani. Adică, este incredibil. Ei mă inspiră și pe mine. Așadar, vreau să continui și aceasta este una dintre motivațiile mele”, a spus Novak Djokovic, la Joy Forum din Riyadh, mai arată sursa citată.

Jucătorul de tenis are o admirație foarte mare pentru Cristiano Ronaldo. Aceasta durează de multă vreme, în 2018 subliniind că a rămas impresionat când l-a văzut în tribune pe celebrul fotbalist.

Evenimentul a avut loc după un meci la ATP Finals, moment în care Novak Djokovic a observat că fotbalistul este fan al tenisului. Se pare că sportivul venea des la turneele din Madrid, ”Nole” precizând că jucătorul portughez „este unul dintre cei mai mari sportivi ai ultimului deceniu”.

Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic, printre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor

Cristiano Ronaldo impresionează periodic în tricoul celor de la Al-Nassr. Fotbalistul de 40 de ani este liderul echipei din Arabia Saudită, fiind o sursă constantă de inspirație pentru sportivi din toate disciplinele.

Pe de altă parte, Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, se face remarcat în tenis. A făcut istorie în acest domeniul, având în palmares 24 de titluri de Grand Slam. Prin urmare, tenismenul sârb deține un record absolut în tenisul masculin.

Recent, a bifat un nou record după ce a participat la turneul din Arabia Saudită. A strâns o avere la Six Kings Slam, dovadă că a primit suma de 250.000 de dolari pentru fiecare game câștigat în această competiție.

Prin urmare, pentru cele șase game-uri câștigate Novak Djokovic a primit 1.500.000 de dolari. Turneul care se desfășoară în Riyadh se află la a doua ediție. În anul 2024, Jannik Sinner a câștigat titlul după ce l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz.