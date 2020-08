Întâlnire secretă între frații Pian și șefii Poliției Române. Ce au stabilit în urma negocierilor

Familia Duduianu a negociat cu șefii Poliției și a promis că rudele nu vor asista la ceremonia religioasă, din cauza pandemiei de Covid-19.

Șefii din Poliția Română s-au întâlnit cu șefii clanului Duduianu, cu o noapte înainte de înmormâtarea fostului lider al clanului.

Fratele lui Emi Pian, Elvis Pian, a recunoscut „negocierile” cu șefii Poliției, negocieri menite să liniștească apele.

Întâlnire secretă între frații Pian și șefii Poliției Române, după moartea interlopului

Elvis a dezvăluit că a acceptat ca parastasul lui Emi Pian care va fi organizat în 16 august să aibă doar 30-40 de participanți, pentru a respecta regulile impuse de autorități în pandemie.

„Când au venit dânşii, domnii poliţişti, şi au venit mai mari, că erau îmbrăcaţi. Am înţeles, am învăţat, ne-au spus de distanţă, măşti. Noi am ajuns la o înţelegere, am respectat legea că şţiam legea. Am promis reprezentanţilor poliţiei, s-au legitimat, dar eu cu durerea mea în suflet nu am reţinut numele. Au vorbit frumos şi noi la fel, şi am spus că mai mult de 40 de persoane nu vor veni la parastas. Ce este la români este şi la ţigani. Am promis în faţa legii, noi anunţăm rudele să nu mai vină, doar 35-40 de persoane, doar rudele de gradul I. Restul nu vin pentru că nu există aşa ceva, este o lege”, a declarat fratele lui Emi Pian.

Înmormântarea lui Emi Pian, precedată de un priveghi, a revoltat opinia publică în condițiile în care mulți dintre participanți nu au respectat măsurile de distanțare socială și de protecție impuse de autorități în timpul pandemiei de Covid-19.

Mai mult, polițiștii și jandarmii s-au ferit să amendeze în masă persoanele care nu respectau legea, pentru a nu agita spiritele. În aceste condiții, mai mulți angajați din sistem s-au revoltat public, pe internet.

Mesajul unui „mascat” a ajuns viral după ce s-a plâns că MAI a ajuns să se comporte ca o firmă de pază a interlopilor.

„Am ajuns firma de pază a țiganilor, asta se întâmplă când apar cumetrii cu țiganii și șefii poliției mănâncă din palma lumii interlope”, s-a plâns bărbatul.

