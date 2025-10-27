Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile făcute în direct de patronul FCSB

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB, Gigi Becali, a povestit în direct în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA momentele emoționante prin care a trecut în cadrul ceremoniei pentru sfințirea Catedralei Naționale. Deși a ținut să sublinieze că s-a simțit „ca un leu”, latifundiarul din Pipera a povestit că în momentul în care s-a împărtășit a decis să îngroape securea războiului cu liderul AUR, George Simion.

Gigi Becali a dat nas în nas cu George Simion și Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale

Gigi Becali a povestit că, la momentul Sfintei Împărtășanii, obișnuiește să se împace cu toată lumea, așa cum scrie în Biblie. De această dată, patronul FCSB i-a surprins pe toți în momentul în care s-a apropiat de liderul AUR, George Simion, și i-a întins mâna, deși în ultima perioadă cei doi se aflau la cuțite.

„Da, m-am dus și am dat mâna cu George Simion. Eu, care eram certat cu el! Până atunci, când mă împărtășeam, ziceam mereu: ’Doamne, sunt certat, dar unde să-l găsesc, că și-a schimbat telefonul’. Și acolo, când am simțit, m-am dus și am dat mâna cu el, era la câțiva metri de mine, l-am iertat. Că așa scrie în Biblie: dacă ești certat cu cineva, lasă darul tău, du-te și împacă-te. Și apoi vino și te împărtășește”, a povestit afaceristul.

Finanțatorul FCSB a mai explicat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA că acest gest a venit pur și simplu din credință, explicând că Biblia spune clar: înainte de împărtășanie trebuie să faci pace cu aproapele tău. , a fost complet surprins de gestul miliardarului. „A rămas blocat, nu s-a așteptat. Și-a dat seama, cred, că de la Sfânta Împărtășanie vine ( gestul n.r.). A rămas mască! Dar gata, ne-am împăcat”, a spus clar omul de afaceri.

Ce părere are Gigi Becali despre președintele Nicușor Dan

La același eveniment, Gigi Becali s-a întâlnit și cu președintele României, Nicușor Dan, despre care a avut numai cuvinte de laudă. Afaceristul l-a descris pe șeful statului ca fiind „un om cuminte, smerit și liniștit”. De asemenea, finanțatorul FCSB a subliniat că niciun președinte pe care l-a avut țara noastră nu a fost atât de „cuminte” cum este Nicușor Dan.

„Bă, Nicușor e om cuminte. Toți îl critică, dar măcar e om cuminte, smerit, liniștit. Eu d-asta îl respect. Nu poți să îl compari cu alți președinți. Eu am dat mâna cu el, a zâmbit, foarte cuminte e…Și să știi ceva: dacă președintele e om cuminte, Dumnezeu poate să ajute țara mai mult decât dacă am avea unul cu tupeu și inteligență, că smerenia bate mândria”, a mai declarat Gigi Becali, spunând că șeful statului i-a zâmbit în momentul în care au dat mâna.

Gigi Becali, despre Catedrala Neamului: „Cel mai mare spital al sufletului!”

La finalul discuției, întrebat despre a afirmat că este „cel mai mare spital al sufletului”, o clădire unică în lume. El a explicat că lucrările durează atât fiindcă este nevoie de investiții uriașe, numai mozaicul ridicându-se la milioane de euro. Totuși, afaceristul a spus că în trei ani construcția ar putea fi terminată.

„E cea mai mare ( catedrală n.r.)! Noi nu suntem țară mare, dar am făcut cea mai mare catedrală. Și unii zic: ’spitale, spitale’. Avem spitale pentru trup, dar cel mai mare spital pentru suflet îl avem acum aici, la București. Că biserica e spitalul sufletului. Cel mai mare spital de pe glob. Și eu sunt mândru că am pus umărul”, a mai subliniat afaceristul.