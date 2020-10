Întâlnire șocantă pe o potecă din munți, între un bărbat și o pumă: „Du-te de aici, pisicuță mică”. Video

Kyle Bridges este un pasionat de fotografie și adoră să se plimbe prin munți, pe diferite poteci ascunse, dar și prin locuri cunoscute.

A fost și cazul zilei de 13 octombrie, când se plimba liniștiți într-o zonă turistică din Utah, Statele Unite ale Americii, însă a dat nas în nas cu un leu de munte.

Bărbatul și-a dat seama că va avea probleme în clipa în care a văzut mai mulți pui, după care s-a întâlnit cu mama acestora.

Un bărbat din SUA s-a întâlnit pe o potecă cu o pumă

Timp de 6 minute a fost urmărit de „pisică”, așa cum a numit-o, însă și-a păstrat calmul și a scăpat cu viața.

Puma sau leul de munte depăștește 1 metru lungime și trăiește izolat. Este extrem de feroce și abil, răspândit în America de Sud, în Mexic și în SUA. Puma nu atacă omul, ba chiar se ferește de el. Cu toate acestea, atunci când trebuie să-și protejeze puii nu stă pe gânduri, după cum se vede și în filmare.

„Băiete, ești înspăimântător. Al dracu’ de pisicuță mică și înspăimântătoare. Du-te de aici! Du-te de aici! Nu e amuzant, du-te la puii tăi”, se poate auzi cum bărbatul încerca să sperie felina.

A reușit să scape de urmăritor doar după 6 minute, timp în care a stat mereu cu fața la pumă și a mers cu spatele, după ce a găsit o piatră și a aruncat-o înspre „pisicuță”.

Cu toate că imaginile au devenit virale și milioane de oameni s-au minunat că bărbatul a scăpat cu viața, acesta a mărturisit că va continua să frecventeze acele locuri, pentru că este pasionat de ceea ce face.

Mai mult, nu îi poartă pică pumei și consideră că felina doar își apăra puii, lucru perfect normal. „Mama doar își proteja puii, asta făcea. M-am gândi căt dacă mă îndepărtez de pui mă lasă în pace. Am luat o piatră, am aruncat înspre ea, așa am scăpat”, a rememorat Kyle.

Bărbatul promite că va continua să pozeze munții din Utah, însă speră că nu va mai da ochii cu un astfel de „pisică”. Cert e că în anii prin care s-a plimbat prin munți, Kyle nu a mai întâlnit niciodată o pumă.