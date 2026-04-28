Sport

Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv

Marți, 28 aprilie, în ziua în care Gigi Becali trebuia să se vadă cu Elias Charalambous pentru a îl convinge să revină la FCSB, patronul campioanei s-a întâlnit cu Marius Șumudică
Cristian Măciucă
28.04.2026 | 13:14
breaking news
ADVERTISEMENT

Întâlnire de gradul zero la biserica din Pipera pe care o construiește Gigi Becali (67 de ani). Patronul FCSB s-a întâlnit și a stat de vorbă cu Marius Șumudică (55 de ani). La discuție a asistat și fostul mare arbitru FIFA, Alexandru Tudor (54 de ani).

Gigi Becali și Marius Șumudică, întâlnire la biserică

Marți, 28 aprilie, Gigi Becali trebuia să se întâlnească cu Elias Charalambous pentru a îl convinge pe cipriot să revină la FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că întânirea dintre patronul campioanei României și antrenorul cipriot nu va mai avea loc. În schimb, Becali s-a întâlnit cu bunul său prieten, Marius Șumudică, antrenor care este liber de contract. Informația a fost prezentată și de către colegii de la gsp.ro. Fotografia cu Șumudică și Becali a fost făcută de un microbist aflat în acel moment în trafic.

ADVERTISEMENT
șumudică, gigi becali, alexandru tudor
Ce i-a spus Becali lui Șumudică: „Trebuie să mai îmbunăm lumea!”

Din informațiile FANATIK, Gigi Becali și Marius Șumudică nu au discutat de fotbal sau de vreo ofertă ca antrenorul să vină la FCSB. Cei doi, împreună cu Alexandru Tudor, au avut discuții legate de biserică, de religie, iar tehnicianul în vârstă de 55 de ani a fost invitat de patronul campioanei să viziteze biserica din Pipera.

„Într-adevăr, m-am întâlnit cu Gigi Becali. Treceam cu mașina prin fața bisericii pe care o construiește în Pipera și am încetinit ca să-mi fac o cruce, așa cum fac mereu când trec prin fața unei biserici. În acel moment, tocami ieșeau din biserica Gigi Becali și Alexandru Tudor și când m-a văzut, mi-a făcut semn să trag pe dreapta.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
  • 1 titlu de campion are Marius Șumudică, ca antrenor, în 2016, cu Astra Giurgiu
  • 1 lună și jumătate a trecut de la ultimul mandat al lui Șumudic, în Arabia Saudită, la Al-Okhdood 
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
