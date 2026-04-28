Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Întâlnire de gradul zero la Patronul FCSB s-a întâlnit și a stat de vorbă cu Marius Șumudică (55 de ani). La discuție a asistat și fostul mare arbitru FIFA, Alexandru Tudor (54 de ani).

Gigi Becali și Marius Șumudică, întâlnire la biserică

Marți, 28 aprilie, Gigi Becali trebuia să se întâlnească cu Elias Charalambous pentru a îl convinge pe cipriot să revină la FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că n schimb, Becali s-a întâlnit cu bunul său prieten, Marius Șumudică, antrenor care este liber de contract. Informația a fost prezentată și de către colegii de la Fotografia cu Șumudică și Becali a fost făcută de un microbist aflat în acel moment în trafic.

ADVERTISEMENT

Ce i-a spus Becali lui Șumudică: „Trebuie să mai îmbunăm lumea!”

Din informațiile FANATIK, Gigi Becali și Marius Șumudică nu au discutat de fotbal sau de vreo ofertă ca antrenorul să vină la FCSB. Cei doi, împreună cu Alexandru Tudor, au avut discuții legate de biserică, de religie, iar tehnicianul în vârstă de 55 de ani a fost invitat de patronul campioanei să viziteze biserica din Pipera.

„Într-adevăr, m-am întâlnit cu Gigi Becali. Treceam cu mașina prin fața bisericii pe care o construiește în Pipera și am încetinit ca să-mi fac o cruce, așa cum fac mereu când trec prin fața unei biserici. În acel moment, tocami ieșeau din biserica Gigi Becali și Alexandru Tudor și când m-a văzut, mi-a făcut semn să trag pe dreapta.

ADVERTISEMENT

Am stat de povești vreo jumătate de oră, nu am discutat nimic de fotbal. O singură chestie mi-a zis, la un moment dat: ‘Băi, tată, știi cum e cu tine… trebuie să mai îmbunăm lumea!’. Dar fără niciun fel de discuții legate de fotbal sau de vreo ofertă să vin la FCSB. A fost o întâlnire plăcută”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT