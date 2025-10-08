Sport

Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video

Întâlnire de gradul zero între Dumitru Dragomir și Dan Șucu. Cum a reacționat patronul Rapidului când a dat peste fostul șef LPF în parc
Cristian Măciucă
08.10.2025 | 11:24
Intalnire surpriza in parc ce ia spus Dan Sucu lui Mitica Dragomir despre Rapid Nimeni din Romania nu face asta Video
Dan Șucu și Mitică Dragomir au dat nas în nas în Parcul Herăstrău. Ce au discutat cei doi despre Rapid. Foto: colaj Fanatik.

Rapid ocupă locul 2 în SuperLiga după runda cu numărul 12. Dan Șucu e în culmea fericirii, după ce giuleștenii au cochetat cu prima poziție, dar patronul alb-vișiniilor a fost avertizat de Dumitru Dragomir. Ce s-a întâmplat când s-au întâlnit în parcul Herăstrău.

Dan Șucu, patronul Rapidului, întâlnire cu Dumitru Dragomir

Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și, profitând de eșecul Universității Craiova, scor 0-1, cu FCSB, a urcat în clasamentul din SuperLiga. Dumitru Dragomir a dezvăluit ce sentimente îl încearcă pe Dan Șucu. Patronul alb-vișiniilor e convins că sosirea directorului sportiv Mauro Pederzoli în Giulești este cheia succesului de la Rapid.

(n.r. – Te așteptai după 12 etape să fie Șucu pe primele locuri?) Da. Pentru că e mare seriozitate. Am vorbit cu el. Era cu nevasta-sa. Se plimbau prin parc. Era la un bloc, care e al lui, acolo, în fața blocului. În Herăstrău. Mai jos un pic de Adamo. Poziție demențială. Are 100 de apartamente acolo.

Erau în fața blocului, iar eu veneam după 7000 de pași făcuți și mă căram către casă să fac 8000. Am stat de vorbă cu el și i-am zis ‘Băi, Dane, te felicit că ești pe locul 1, că nu ai echipa cea mai bună. Ai o structură organizatorică foarte bună, dar jucători? Spune-mi 2-3 jucători care joacă la națională. Ai doar unul, pe Dobre’.

Mi-a spus ‘Nea Mitică, seriozitatea. De când l-am adus pe ăsta (n.r. – Mauro Pederzoli)’. Că nimeni în Țara Românească nu pune baza pe directorii sportivi. Zic ‘Păi sunt doar 3 în toată țara. Cu al tău, 4. Dacă sunt 4’. Că nu suportă. Cine suportă jignirile patronilor.

Că poate s-ar găsi. Din foștii fotbaliști. Sunt unii inteligenți, care ar putea. De exemplu. Dani Coman. Dacă ar veni să lucreze cu Gigi Becali, crezi că ar sta o săptămână? Nicio săptămână nu ar sta. Pentru că el are principiile lui și Gigi bagă banii, că vrea să controleze tot”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

De când n-a mai luat Rapid titlul

Rapidul e în căutarea primului titlu după 22 de ani de secetă. De fapt, în cei 102 ani de istorie, giuleștenii au în palmares doar 3 campionate, ultimul cucerit la finalul sezonului 2002-2003, cu Mircea Rednic pe bancă.

„De când l-a adus pe italian lucrurile s-au așezat. E mulțumit de echipa tehnică. I-am spus ‘Băi, performanța e peste valoarea echipei’. Mi-a zis ‘ai dreptate nea Mitică’.

Le-a îndreptat către seriozitate (n.r. – Pederzoli). E greu la Rapid să lucrezi. A zis că am dreptate. Nu are valori multe. (n.r. – Se gândește Șucu la titlu?) De ce să nu se gândească? Bineînțeles că se gândește. Are antrenor bun”, a mai spus „Oracolul de la Bălcești”.

Transferuri Rapid. Ce jucători au adus giuleștenii și cu cine vor să semneze

Rapid a adus câțiva jucători în această vară, însă Costel Gâlcă nu este complet mulțumit. Antrenorul giuleștenilor și-ar mai dori câțiva fotbaliști pe posturile cheie, însă, cel mai probabil, aceste mutări se vor realiza în fereastra de mercato din iarnă.

În ultima perioadă de transferuri, Rapid și-a adus jucători cu experiență precum Leo Bolgado și Kader Keita de la CFR Cluj. Din extern, formația de sub Podul Grant s-a întărit cu Drilon Hazrollaj, jucător cu care giuleștenii au avut un acord cu mult timp înainte de a se deschide mercato-ul, dar și cu vârful francez Antoine Baroan sau fundașul Lars Kramer, fost fotbalist la Aalbarg, în Danemarca.

Dumitru Dragomir, DIALOG FABULOS cu Dan Sucu dupa ce Rapid A DEVENIT LIDERUL SuperLigii

