Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Întâlnire surpriză la biserică Gigi Becali – Edi Iordănescu. ”Sunt șomer, patroane!”. Exclusiv

Gigi Becali a mărturisit că s-a întâlnit cu fostul selecționer Edi Iordănescu la biserică. Motivul? Cei trei copii ai antrenorului au ținut neapărat să-l cunoască pe patronul celor de la FCSB.
Flaviu Popa
13.08.2026 | 07:45
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EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali s-a întâlnit cu Edi Iordănescu la Biserică, alături de băieții antrenorului
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Gigi Becali s-a pozat cu tinerii din familia Iordănescu, dar a rămas amărât după ce a văzut că Iordănescu Jr. e „șomer”. Desigur, șomer de lux, însă în continuare un antrenor fără o echipă de pregătit.

Gigi Becali mărturisește că s-a întâlnit cu „șomerul” Edi Iordănescu, chiar într-o biserică

Chiar și așa, Gigi Becali i-a asigurat pe fanii celor de la FCSB și pe antrenorul Marius Baciu că nu se pune problema ca Iordănescu Jr. să vină ca antrenor la FCSB. A fost, așadar, mai mult o întâlnire care nu a avut legătură cu fotbalul și nici cu FCSB.

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„Așa a venit Edi Iordănescu la Biserică cu copiii lui că vor să facă poză. L-am întrebat la final tu Edi unde ești acum. A zis șomer. Nu se pune problema, mă. Nu vreau să povestesc că n-are rost. Întâlnirea cu Edi, că tot i-a promis că o să mă cunoască, toți cei trei băieți ai lui.

Unul e la Voluntari. A zis, patroane, peste doi ani îl aduc la FCSB. Să-l pui la punct. Și așa a fost, adică. Nu are rost să vorbim de antrenori. Da (n.r. au făcut poză). Șomer, patroane. Băi, toți se paradesc. Și de la afaceri și de la fotbal.

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Bă, eu rămân. Până la moarte. Când vezi oameni, lume, în fotbal și cutare. S-au paradit. Eu până la moarte”, a povestit Gigi Becali. În aceste condiții, Horia Ivanovici a remarcat cum alți patroni din fotbal cum ar fi Neluțu Varga de la CFR Cluj, și-au pierdut aproape toată averea degeaba în fotbal.

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„Uite pe bietul Neluțu, a băgat 50 milioane”, a remarcat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Mai mulți. Dar te întreb, dacă ai o avere de 1 miliard, poți să bagi 10 milioane pe an. 5-10 milioane. Dar dacă tu ai avere de 100 milioane, cum să dai 50 la fotbal”, a completat Gigi Becali.

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Conform tuturor estimărilor, Ioan Varga a investit la fotbal peste 50 de milioane de euro în toți acești ani în care a ținut echipa. Acum, se gândește la insolvență pentru a evita falimentul. Antrenorul Marius Șumudică negociază cu CFR, însă nu e convins momentan de proiect.

Întâlnire surpriză la biserică Gigi Becali - Edi Iordănescu

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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