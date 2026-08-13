Întâlnire surpriză la biserică Gigi Becali – Edi Iordănescu. ”Sunt șomer, patroane!”. Exclusiv

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Gigi Becali s-a pozat cu tinerii din familia Iordănescu, dar a rămas amărât după ce a văzut că Iordănescu Jr. e „șomer”. Desigur, șomer de lux, însă în continuare un antrenor fără o echipă de pregătit.

Gigi Becali mărturisește că s-a întâlnit cu „șomerul” Edi Iordănescu, chiar într-o biserică

Chiar și așa, Gigi Becali i-a asigurat pe fanii celor de la FCSB și pe antrenorul Marius Baciu că nu se pune problema ca Iordănescu Jr. să vină ca antrenor la FCSB. A fost, așadar, mai mult o întâlnire care nu a avut legătură cu fotbalul și nici cu FCSB.

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„Așa a venit Edi Iordănescu la Biserică cu copiii lui că vor să facă poză. L-am întrebat la final tu Edi unde ești acum. A zis șomer. Nu se pune problema, mă. Întâlnirea cu Edi, că tot i-a promis că o să mă cunoască, toți cei trei băieți ai lui.

Unul e la Voluntari. A zis, patroane, peste doi ani îl aduc la FCSB. Să-l pui la punct. Și așa a fost, adică. Nu are rost să vorbim de antrenori. Da (n.r. au făcut poză). Șomer, patroane. Băi, toți se paradesc. Și de la afaceri și de la fotbal.

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Bă, eu rămân. Până la moarte. Eu până la moarte”, a povestit Gigi Becali. În aceste condiții, Horia Ivanovici a remarcat cum alți patroni din fotbal cum ar fi Neluțu Varga de la CFR Cluj, și-au pierdut aproape toată averea degeaba în fotbal.

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Gigi Becali i-a plâns de milă lui Varga, patronul celor de la CFR ajuns la sapă de lemn din cauza fotbalului

„Uite pe bietul Neluțu, a băgat 50 milioane”, a remarcat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Mai mulți. Dar te întreb, dacă ai o avere de 1 miliard, poți să bagi 10 milioane pe an. 5-10 milioane. Dar dacă tu ai avere de 100 milioane, cum să dai 50 la fotbal”, a completat Gigi Becali.

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Conform tuturor estimărilor, Ioan Varga a investit la fotbal peste 50 de milioane de euro în toți acești ani în care a ținut echipa. Acum, se gândește la insolvență pentru a evita falimentul. Antrenorul Marius Șumudică negociază cu CFR, însă nu e convins momentan de proiect.